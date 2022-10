Quali sono gli elettrodomestici che consumano di più: la classifica

Quali sono gli elettrodomestici che consumano di più? E’ questa la domanda che, specie di questi tempi caratterizzati da un continuo aumento del costo dell’energia, si fanno in molti soprattutto considerando l’arrivo ormai prossimo della stagione invernale. Ma dov’è che nelle nostre case si consuma di più? Ecco i risultati di un’indagine prodotta alla luce delle nuove tariffe attualmente in vigore sul mercato.

Quanto costa l’energia oggi

Alla luce dei rincari il prezzo del kilowattora è arrivato a ben a 0,501 €/kWh. Il costo “si riferisce alla tariffa regolata da ARERA nel mercato tutelato mentre nel mercato libero viene invece stabilito dai singoli fornitori di energia elettrica” (fonte luce-gas.it). I dati si riferiscono ad inizio ottobre 2022.

La classifica degli elettrodomestici che consumano di più

Facile.it allora, il noto portale di comparazione di tariffe, ha condotto un’indagine per capire quali sono gli elettrodomestici di quotidiano consumo responsabili dei maggiori costi che poi confluiscono in bolletta. I risultati sono stati resi noti da Il messaggero. Chiaramente si tratta di una guida indicativa considerando che ad incidere sui costi, oltre alla classe energetica, ci sono tantissimi altri fattori, quali la frequenza di utilizzo, e così via. Ma ecco comunque ad ogni modo la classifica.

Frigorifero

Un frigo da 350 litri classe A+++, ovvero molto efficiente dal punto di vista energetico, costa 27 centesimi al giorno che diventano 92 per quelli in classe B, praticamente quasi un euro al giorno. Considerando la sua accensione h24 e 365 giorni l’anno è chiaro che non possiamo incidere su tale voce in bolletta.

Forno

Il forno invece ha un costo medio (considerando un elettrodomestico 70 litri, classe A+) di 46 centesimi per un singolo ciclo di cottura. Per un forno classe B servono invece 0,76 centesimi. Chiaramente su tali fattori incidono numerose variabili quali il tipo di alimento cotto, il numero di volte utilizzato, ecc.

Lavatrice

Una lavatrice da 7kg in classe A+++ costa per un’ora di utilizzo circa 53 centesimi. In classe B 0,88, per una stima annua complessiva di circa 90-100 euro.

Condizionatore

Un condizionatore in classe A+++ costa circa 0,40 centesimi ogni ora, oppure 0,69 se in classe B.

Tv

Il calcolo in questo caso è stato effettuato considerando un TV LED da 40 pollici di classe A++. In questo caso i costi sono relativamente più bassi: 3 centesimi per due ore di utilizzo, che salgono però a 12 per quelli in classe B. Ovviamente più la televisione è grande, banalmente, più consuma, così come a fare la differenza è la classe energetica.

Modem wi-fi

Quanto ci costa invece il router wi-fi? La stima, considerando i modelli più recenti, è di 13 centesimi al giorno.

Phon

Asciugarsi i capelli quanto incide sulla bolletta? In questo caso la media, considerando un phon da 2 kilowatt per 10 minuti di utilizzo, è di 22 centesimi. Anche in questo caso a fare la differenza è quindi il tempo di utilizzo e la frequenza d’uso settimanale.

Tostapane

Scaldare il pane per cinque minuti costa in media 5 centesimi di euro.