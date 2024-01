Quali sono gli incentivi per le famiglie con Isee sotto i 20 mila euro? Bonus attivi

Anche quest’anno l’Isee, indicatore della situazione economica equivalente, rappresenta un rilevatore utile a stabilire quali sono le agevolazioni messe a disposizione degli italiani dallo Stato. A seconda di questo ‘indicatore’ si potrà avere diritto a una serie di bonus. Non esiste, cioè, un’unica soglia, ma ce ne sono di differenti a seconda elle quali vengono riconosciute indennità.

Diverse le agevolazioni previste anche nel 2024 in base all’Isee

Andiamo a scoprire quali sono le agevolazioni previste in base all’Isee. Con Isee inferiore ai 6mila euro è possibile accedere a progetti di formazione e orientamento lavorativo oltre a un’indennità di 350 euro mensili, per un anno al massimo. Con Isee inferiore a 8mila euro invece si ha diritto alla Carta acquisti grazie alla quale si ha un accredito bimestrale di ottanta euro da spendere per la spesa o anche per il pagamento delle bollette, anche se si tratta di un aiuto destinato solo ai nuclei familiari con un figlio con meno di 3 anni o un ultra 65enne. Con Isee pari o inferiore a 9.360 euro, le famiglie che abbiano un minore, un disabile o un 60enne in casa hanno diritto all’assegno di inclusione, pari a 480 euro circa.

Chi ha diritto al bonus sociale su bollette di acqua e gas

Qualora si abbia un Isee a 20mila euro e un nucleo familiare nel quale ci siano 4 figli a carico, allora è possibile beneficiare del bonus sociale sulle bollette di acqua e gas. Con Isee inferiore a 20mila euro si ha diritto anche all’assegno di maternità erogato dai Comuni per un importo di 405 euro e ha la durata di cinque mensilità. Un sostegno che può essere richiesto dalla mamma che non sta usufruendo di altri aiuti.

Quali i bonus con Isee inferiore o uguale a 15mila euro

Ma ci sono anche altre agevolazioni previste sempre in base all’Isee. In particolare con Isee inferiore o uguale a 15mila euro è possibile contare su una serie di aiuti: il bonus bollette energia elettrica, la carta Dedicata a te per comprare beni di prima necessità e il bonus psicologo.

Altri aiuti in base all’Isee

Ci sono poi quelle famiglie che hanno un Isee inferiore ai 17mila euro. In questo caso avranno diritto all’assegno unico per figli a carico. Un sostegno riconosciuto a tutte le famiglie, anche se l’importo cambia a seconda di vari fattori, tra i quali proprio l’Isee. Questa somma prevista per il 2024 prevede un importo che va dai 57,20 ai 199, 40 euro. Quanti hanno un Isee inferiore ai 25mila euro possono contare sul Bonus asilo. Una somma pari a poco più di 270 euro per undici mensilità. In ultimo, infine, con Isee fino a 35mila euro i nati nel 2005 hanno diritto alla Carta cultura pari a 500 euro.