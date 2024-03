Quali sono i bonus per gli Over 60? Elenco completo

I bonus Over 60 per le persone anziane in Italia: ecco quali sono e a cosa servono per questa fascia di popolazione.

In Italia sono numerosi i bonus dedicati ai cittadini Over 60. Questa categoria, indicata prettamente con persone anziane e pensionate, ha avuto nell’ultimo anno una maggiore attenzione con l’apporto del governo guidato da Giorgia Meloni. Con l’azione dell’Esecutivo nazionale, diversi nuovi incentivi sono stati messi a disposizione per quest’importantissima fetta di popolazione italiana.

I bonus per i cittadini Over 60: a cosa servono

Tra crisi economiche e l’uscita dalla pandemia di Covid-19, tutta la cittadinanza ha dovuto fare i conti con il rialzo dei prezzi e soprattutto l’inflazione. In aiuti che hanno cercato di guardare a tutte le fasce della popolazione italiana, il Governo si è interessato anche a quella fetta di cittadinanza composta dalla cittadinanza più anziana.

Per queste persone, infatti, sono state valutate delle iniziative volte principalmente a migliorare la qualità della vita. Inoltre, sempre per questi cittadini, sono state valutate delle opzioni per la promozione alla visita sociale. Di questo canone, come abbiamo scritto in passato, troviamo per esempio il Bonus Viaggi, proprio dedicato a quella cittadinanza Over 60.

Bonus per i cittadini Over 60: quali sono attivi oggi in Italia

I bonus per gli Over 60 sono vari e serve essere molto informati per conoscerli tutti e, di conseguenza, fruirli per le proprie esigenze economiche. Tra quelli più famosi, troviamo anzitutto l’esenzione e la riduzione del ticket sanitario, proprio destinato agli anziani. Lo possono sfruttare gli anziani che hanno più di 65 anni e mostrano un reddito familiare basso. Tale aiuto, permette agli anziani di essere esentati dal pagamento del ticket sanitario, che può comprendere anche farmaci e visite specialistiche.

Tra i bonus dedicati agli Over 60, troviamo anche la Carta Acquisti. Questa tipologia d’aiuto, come illustrato dal Governo, è dedicato a tutti quegli anziani con un basso reddito ISEE. Questa carta, che altro non è che un aiuto economico a questi soggetti, permette di effettuare determinati acquisti, ma anche di pagare i bollettini per le utenze domestiche.

Tra gli aiuti pensati dal Governo e dai Comuni italiani per i propri anziani, ci sono anche dei particolari sconti per l’utilizzo dei trasporti pubblici. Per i cittadini che hanno più di sessant’anni, infatti, potrebbero palesarsi opportunità di viaggiare sui mezzi pubblici – con mensilità o annualità – con sconti veramente significativi. Questi valgono anche per compiere tratte nazionali, come nel caso dei treni.

Tra le esenzioni più conosciute per gli Over 65, c’è anche quella legata al famoso Canone della Rai. Questa manovra economica è dedicata agli anziani Over 75, che però devono avere un reddito ISEE molto basso. Sotto certi parametri dell’ISEE, infatti, scatta automaticamente l’esenzione del Canone della Rai.

Altri bonus per gli Over 60 possono essere individuati in: