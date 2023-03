Quando arriva l’aumento dello stipendio per gli insegnanti? Il calendario completo

Dopo l’accordo per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale del lavoro ‘istruzione e ricerca’ è stata anche diffusa la notizia dell’aumento degli stipendi degli insegnanti. Dopo la bella novità, adesso i docenti vogliono sapere quando verrà corrisposto questo incremento che interesserà anche il personale Ata impegnato negli istituti scolastici italiani.

Stipendi con aumenti di 124 euro al mese per insegnanti e personale Ata

Coloro che sono stati assunti con contratti brevi e saltuari tra gennaio 2019 e dicembre 2022 potranno finalmente ottenere anche il pagamento degli arretrati. E grazie al risultato raggiunto, quest’ultimo ulteriore aumento dei salari dei docenti, farà in modo che questi ultimi percepiscano 124 euro lordi in più al mese. Ma resta la domanda: quando verrà accreditato nello stipendio?

Quando arriverà l’aumento dei salari

L’aumento previsto dovrebbe arrivare tra aprile e maggio hanno fatto sapere dal Ministero. In particolare la sottosegretaria Paola Frassinetti ha reso noto che ‘L’aumento di 124 euro in più per gli insegnanti è la tangibile dimostrazione della volontà di venire incontro a una categoria sempre vessata dai precedenti governi. Questo è il secondo aumento nel giro di 6 mesi. L’aumento di 23 euro, che si aggiunge ai 101 già stanziati, scatterà tra aprile e maggio’.

Sono stati due gli incrementi per un importo complessivo di 124 euro

La data precisa non si conosce, ma docenti e personale Ata avranno l’ulteriore aumento di 23 euro lordi al mese, per un importo complessivo di 124 euro. Il responsabile scuola della Lega ha dichiarato: ‘Grazie al buon lavoro del ministro Valditara in arrivo 124 euro in più nelle buste paga degli insegnanti. Il secondo aumento nel giro di 6 mesi. L’aumento di 23 euro, dai 101 già stanziati, scatterà tra aprile e maggio’. Ma personale Ata e insegnanti devono percepire ancora gli arretrati che gli sono dovuti in conseguenza del rinnovo del contratto nazionale del lavoro nell’ambito del settore scuola. Importi che sono dovuti entro il mese di marzo.