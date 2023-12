Quando vengono pagate le pensioni a gennaio 2024? Il calendario

L’INPS ha comunicato il calendario per l’erogazione delle pensioni in Italia nel mese di gennaio 2024: andiamo a scoprirlo.

Il pagamento delle pensioni a gennaio 2024 segue un calendario preciso, che è stato reso noto proprio in queste ore dall’ente previdenziale dell’INPS.

Le pensioni di gennaio 2024: ecco quando verranno erogate ai pensionati italiani

Il primo accredito della pensione per il 2024 è previsto nella giornata del 3 gennaio, ma a causa della festività di Santo Stefano, il pagamento slitta di un giorno, ovvero alla giornata di giovedì 4 gennaio 2024. Pertanto, la data valuta di riferimento per tutti i pensionati INPS è quella di mercoledì 3 gennaio 2024, con i soldi che però saranno caricati sul conto a partire dal giorno successivo.

Quando ritirare la pensione di gennaio 2024 alle Poste: ecco il calendario

Per chi riscuote la pensione presso lo sportello delle Poste Italiane in contanti, il calendario scaglionato per cognome è il seguente per gennaio 2024:

Mercoledì 3 gennaio : Cognomi che iniziano con A e B.

: Cognomi che iniziano con A e B. Giovedì 4 gennaio : Cognomi che iniziano con C e D.

: Cognomi che iniziano con C e D. Venerdì 5 gennaio : Cognomi che iniziano con lettere da E a L.

: Cognomi che iniziano con lettere da E a L. Sabato 6 gennaio (mattino): Cognomi che iniziano da M a O.

(mattino): Cognomi che iniziano da M a O. Lunedì 8 gennaio : Cognomi che iniziano con lettere da P a R.

: Cognomi che iniziano con lettere da P a R. Martedì 9 gennaio: Cognomi che iniziano con lettere da S a Z.

L’atteso aumento delle pensioni per il mese di gennaio 2024: cosa sappiamo in merito?

Il 2024 si apre con buone notizie per i pensionati italiani. Le pensioni infatti subiranno un adeguamento per scaglioni, rapportato all’indice di perequazione del 5,4% (l’anno precedente era stato dell’8,1%). Per intenderci meglio, il trattamento minimo salirà da 567,94 euro al mese a 598,60 euro, con un aumento di 30,67 euro nel prossimo mese. Le pensioni di invalidità civili, invece, senza maggiorazione sociale saliranno da 316,25 euro a 333,31 euro, con un incremento che si stima di 17,06 euro e di 10,33 euro per chi non ha altri redditi. In generale, si stima che l’adeguamento per le pensioni porterà a un aumento medio di 130 euro al mese a persona.