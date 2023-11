Quando viene pagato l’assegno unico a dicembre 2023: le date

L’Inps ha comunicato le principali date di pagamento per i principali sussidi di dicembre 2023 tra cui l’assegno unico. Il pagamento delle pensioni avverrà in un’unica data, il 1° dicembre, per tutti i beneficiari, indipendentemente dalla prima lettera del cognome.

Il pagamento dell’assegno unico a dicembre 2023

In questa rata saranno erogati anche la tredicesima mensilità e l’anticipo del conguaglio per il calcolo della perequazione per il 2023. Il reddito di cittadinanza sarà erogato per l’ultima volta a dicembre. Per i nuovi percettori, il pagamento è previsto intorno a metà mese, mentre per i già beneficiari il pagamento avverrà intorno al 27 novembre. Chi ha già ricevuto 7 mensilità non riceverà il sussidio a dicembre. Il pagamento del supporto per la formazione e il lavoro è previsto dal 27 dicembre per le domande pervenute entro il 15 del mese e dal giorno 15 del mese successivo per le domande pervenute nel corso del mese.

Il versamento dell’assegno unico

Il pagamento dell’assegno unico avverrà dopo la metà del mese (18, 19, 20 dicembre) per chi è già percettore. Se ci sono state modifiche o se la domanda è stata presentata successivamente, l’accredito avverrà alla fine del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza. Dal giugno è in vigore la nuova maggiorazione per i nuclei vedovili per un periodo di 5 anni nel caso di decesso di uno dei genitori nell’anno del riconoscimento del sussidio.

La rivalutazione dell’assegno unico

Da luglio del 2023, in alcuni casi, ci sarà una rivalutazione degli importi mensili dell’Assegno Unico per adeguamento all’inflazione. L’erogazione della Naspi è prevista entro metà mese generalmente. La data esatta può essere consultata accedendo al proprio fascicolo previdenziale online con identità SPID, CNS o CIE. Stesse date anche per i percettori di DIS-COLL (Disoccupazione in Costo al Lavoro). Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti sul sito ufficiale dell’Inps o attraverso altri canali ufficiali, poiché le date di pagamento possono subire variazioni.