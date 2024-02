Quanti soldi tenere sul conto corrente per vivere serenamente? La cifra ideale

Che i soldi non bastano mai, non è certo un luogo comune. Il costo della vita, l’inflazione, creano sempre più difficoltà a una famiglia media che stenta ad arrivare a fine mese. E allora la domanda alla quale cercheremo di rispondere è: quanti soldi occorre tenere sul conto corrente per vivere serenamente?

La verità è che gli alti costi ai quali gli italiani sono costretti, vuoi l’affitto, o anche il pagamento di un mutuo, ma anche le bollette di luce, gas, mettono sempre più in difficoltà, rendendo difficile mettere da parte un gruzzolo utile a sentirsi al sicuro. Se poi si tratta di una famiglia con figli, tutto si complica, perché le esigenze crescono, per motivi di studio, ma anche per gite, uscite e abbigliamento. Tutti bisogni primari insomma dai quali non ci si può esimere.

Il calcolo delle spese mensili varia da persona a persona

Domandarsi, quindi, qual è la somma ideale da tenere sul conto corrente è un quesito al quale è estremamente complesso dare una risposta. È possibile fare una stima approssimativa che, comunque varia da persona a persona, a seconda delle entrate sulle quali ciascuno può contare. Ma per quando non sia possibile fare un calcolo oggettivo se ne può fare uno non troppo preciso tenendo conto degli impegni di spesa che si devono affrontare mensilmente.

Una stima è possibile tenendo conto delle spese fisse

La risposta più adeguata a questo tipo di domanda si basa su un calcolo iniziale delle spese fisse mensili. Un computo nel quale occorre inserire tutto ciò che è prestabilito e impossibile da eliminare. In questo conteggio vanno pertanto sommate le spese alimentari, il costo approssimativo dei consumi di energia elettrica e gas, gli eventuali abbonamenti ai mezzi pubblici, il consumo carburante, il pagamento di possibili mutui e di potenziali attività extra-lavorative. Sulla base dell’importo che scaturisce da questo calcolo è ora opportuno pensare di moltiplicare la somma per tre o anche per quattro, sommando a questa cifra un migliaio di euro che devono essere considerati nel caso in cui sorgano imprevisti.

A quanto ammonta la somma sulla quale fare affidamento

Volendo fare un calcolo concreto, se una famiglia deve affrontare una spesa mensile di 1300 euro, per potersi sentire al sicuro, sarebbe opportuno che abbia da parte una somma che si aggiri intorno ai 6.200 euro. Resta, però, tutto sul campo delle ipotesi, visto che nella concretezza è sempre possibile che si presentino imprevisti che fanno saltare anche i calcoli più dettagliati.