Quota 41, chi può andare in pensione due anni prima? Solo per questi fortunati | Requisito fondamentale

Quota 41 è uno dei cambiamenti proposti nella Riforma delle pensioni 2025. Una disposizione che prevede la possibilità di andare in pensione con un anno e dieci mesi di anticipo e che è all’esame per estenderlo a tutti coloro che rientrano nei parametri previsti, seppure con delle penalizzazioni. Seppure, in verità, per alcune categorie di lavoratori questa soluzione esiste già.

Quota 41 non è niente altro che un escamotage per superare la legge Fornero e consentire il prepensionamento a condizione che si siano versati 41 anni di contributi e a prescindere dall’età anagrafica. Ma, in verità, esiste già, per quanto sia limitato a una stretta cerchia di lavoratori. Per quanto sono richiesti requisiti specifici.

Chi può andare in pensione con Quota 41

Ebbene la possibilità di andare in pensione attraverso Quota 41 è riservata solo ed esclusivamente ai lavoratori cosiddetti ‘precoci’, ossia coloro che a 19 anni abbiano già maturato un anno di contributi, purchè siano effettivi e non figurativi né tanto meno versati volontariamente. Ma questa è solo una delle condizioni sine qua non è possibile chiedere di accedere a Quota 41, perché ve ne sono altre che andremo a esaminare.

Requisiti previsti

I requisiti previsti sono estremamente stingenti e prevedono:

che il lavoratore sia disoccupato per dimissioni per giusta causa, licenziamento o anche risoluzione consensuale

che siano cargiver di un parente di primo grado, quindi che assistano un marito/moglie o figlio con handicap grave. È necessario che ci sia convivenza

che abbiano una invalidità pari ad almeno il 74 per cento, tale cioè da dare una ridotta capacità al lavoro, purchè non sia beneficiario di assegno d’invalidità

che i lavoratori dipendenti abbiano 6 anni di servizio, negli ultimi 7, in attività considerate gravose

che coloro che svolgono lavori usuranti o notturni abbiano al loro attivo almeno 64 notti lavorate in un anno.

Come fare domanda

La domanda per Quota 41 va presentata online entro il termine previsto del 1 marzo di ogni anno. Visto che il termine per quest’anno è scaduto, è possibile presentare domanda entro la fine di novembre prossimo, sempre che vi siano risorse residue nel 2024.

L’idea di introdurre Quota 41 per tutti i lavoratori

L’idea del Governo è di introdurre Quota 41 anche agli altri lavoratori, ma questa eventuale scelta potrebbe penalizzare pesantemente le casse dello Stato, per questo si sta valutando di prevederla tenendo conto del sistema contributivo puro, ma questo potrebbe significare un assegno più basso.