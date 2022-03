Reddito di Cittadinanza marzo 2022, quando arriva la ricarica: data e calendario pagamenti

Reddito Cittadinanza. Occhio al calendario per il mese di marzo 2022, perché sono due le date da segnare sul calendario per coloro che hanno il diritto a ricevere il Reddito di Cittadinanza. Come da tradizione, ormai, l’erogazione della ricarica avviene in due momenti distinti.

Novità per marzo 2022

Per il mese in questione, inoltre, c’è un’altra notizia importante: tutti coloro che hanno presentato la domanda entro il 28 febbraio, riceveranno la ricarica sulla stessa carta RdC le somme relative al nuovo assegno unico universale. Ecco di seguito, allora, le date da monitorare e tenere sott’occhio.

Le date della ricarica

Come già anticipato, dunque, le ricariche del Reddito di Cittadinanza arriveranno in due date distinte. Come del resto è avvenuto anche negli scorsi mesi per coloro che ne hanno diritto:

tra il 15 e il 17 marzo riceveranno le somme corrispondenti i soggetti che hanno presentato la nuova richiesta oppure l’hanno rinnovata a partire dal mese di gennaio 2022, a seguito della scadenza delle prime 18 mensilità;

tra il 25 e il 28 marzo vedranno la ricarica coloro che l'hanno già percepito, almeno una volta, a patto che non siano però passati più di 18 mesi dal pagamento della prima rata e a condizione che abbiano aggiornato e presentato il modello ISEE 2022.

tra il 25 e il 28, in aggiunta, tutti i beneficiari del RdC che posseggono i requisiti per l'assegno unico universale riceveranno anche la prima ricarica di questo sussidio sulla medesima carta.