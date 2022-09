Reddito e Pensione di Cittadinanza: calendario pagamenti settembre 2022

Nuovo mese, ma nessun cambiamento, almeno per il momento, per reddito e pensione di cittadinanza. Anche a settembre, come ha spiegato l’Inps, i beneficiari otterranno questo sussidio e il periodo per il pagamento resta sempre lo stesso: metà mese.

Il calendario dei pagamenti

Il pagamento del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza è previsto, come sempre, tra il 15 e il 27 del mese, questa volta di settembre. Un’altra data da cerchiare in rosso sul calendario, però, è quella del 15 settembre, quando arriveranno gli aiuti per chi ha presentato una nuova domanda, quindi per i nuovi percettori che hanno la possibilità di ritirare per la prima volta la ricarica. Il 27 di ogni mese, invece, generalmente viene consegnata la mensilità a chi ha ricevuto l’importo nei mesi precedenti.

Come fare domanda

Per richiedere il reddito di cittadinanza la procedura è sempre la stessa. Bisogna, prima di tutto, rispettare dei requisiti, poi accedere al sito INPS con SPID, Cie o CNS e presentare la domanda. In alternativa, ci si può rivolgere anche all’ufficio postale dopo il 6 di ogni mese o ai CAF e ai patronati.

