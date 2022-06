Regime Forfettario: calendario e come funziona la rateizzazione

Regime forfettario, ecco come funziona la rateizzazione. Sì, perché i contribuenti in regime forfettario possono usufruire di questa possibilità, cioè della rateizzazione dei pagamenti per il saldo 2021 e il primo acconto 2022. Ma come bisogna fare? I titolari di Partita Iva, lo ricordiamo, dovranno versare il pagamento entro il 30 giugno, ma chi supera il termine ultimo potrà effettuare il saldo entro i 30 giorni di successivi: in questo caso, però, ci sarà una maggiorazione dello 0,40%. Altra strada da percorrere, in alternativa, è quella della rateizzazione, seguendo però un calendario specifico.

Il calendario per rateizzare il pagamento in regime forfettario

La rateizzazione riguarderà, come anticipato, il saldo 2021 e il primo acconto 2022. Non sarà possibile percorrere questa ‘strada’ per il secondo o unico acconto 2022, quello che scade il 30 novembre del 2022. Ma vediamo, nel dettaglio, il calendario per la rateizzazione se si inizia a pagare dal 30 giugno:

1 rata: 30 giugno 2022

2 rata: 18 luglio 2022

3 rata: 22 agosto 2022

4 rata: 16 settembre 2022

5 rata: 17 ottobre 2022

6 rata: 16 novembre 2022

Questo, invece, è il calendario che prende il via dal 22 agosto:

1 rata: 22 agosto

2 rata: 22 agosto

3 rata: 16 settembre 2022

4 rata: 17 ottobre 2022

5 rata: 16 novembre 2022.

I codici tributo

Ricordiamo che il versamento dell’imposta sostitutiva dei contribuenti in regime forfettario o in regime di vantaggio va effettuato con il modello F24. Ma ecco quali sono i codici tributo da utilizzare:

1790: primo acconto

1792: saldo

1791: secondo o unico acconto

Per chi è in regime di vantaggio i codici sono: