Rimborso 730, i rischi: cosa fare per non perderlo

Tempo di chiedere il rimborso del 730, per tantissimi cittadini italiani. Sono uscite le regole per fare questa richiesta, rispettando però una determinata metodologia di documentazione e soprattutto dei tempi per avanzare le domande per un rimborso. Situazioni a cui tutti i cittadini dovranno stare attentissimi, così da non perdere soldi per colpo del salto di quest’opportunità.

Come funziona il rimborso 730?

Il rischio su questo tipo di rimborso, per molti professionisti del settore, è quello di perdere la ghiotta occasione. Infatti, chi ha consegnato il Modello 730 durante il mese di Maggio 2023, a breve riceverà i contributi previsti. Soldi che arriveranno in concomitanza alla busta paga di Luglio 2023. Eppure, tutti questi soldi rischiano di sfumare se qualcuno non ha stillato il documento nel mese di maggio.

Come arriverà il rimborso del 730?

Seguendo le regole del rimborso del 730, tali soldi entreranno direttamente sul controcorrente dei contribuenti che l’hanno richiesto. Per ottenerlo, però, gli stessi contribuenti devono ave consegnato il Modello 730 nel mese di maggio 2023, nella prima occasione disponibile. Infatti, il rimborso nel mese di luglio arriverà solamente a quelle persone che sono state puntuali con la stesura dei documenti richiesti dallo Stato.

Le tempistiche attorno al rimborso di Luglio 2023

Come sappiamo, l’attesa del rimborso 730 dipende prettamente dalle tempistiche tecniche per le verifiche e l’erogazione dei soldi. In tal senso, devono trascorrere almeno 60 giorni per l’erogazione dei soldi legati a questo tipo di rimborsi. Tali soldi possono arrivare sulla busta paga, i cedolini delle pensioni o direttamente sul conto corrente della persona interessata.

Le tempistiche legate al caricamento sul conto corrente

Se tutte le erogazioni vedono un periodo di lavoro di due mesi, per i conti correnti la questione cambia. Infatti, per questa tipologia di conti le tempistiche si dilatano, facendo arrivare i soldi addirittura più in là nel tempo. Ancora più lunghi, poi, in caso di dimenticanze del contribuente.