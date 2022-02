Risparmi e investimenti: cresce l’interesse degli italiani per il trading online

Sempre più italiani si stanno appassionando al trading online, come confermato da tutte le più recenti indagini del settore e dal netto incremento nel numero degli iscritti alle piattaforme dei migliori broker. Il coinvolgimento degli italiani nei confronti del trading online rappresenta molto più di un semplice trend del momento, in quanto si tratta di una passione che ha letteralmente stravolto il mondo del risparmio privato e degli investimenti.

In generale infatti grazie al trading online sono sempre di più gli italiani che decidono di effettuare degli investimenti in totale autonomia, senza cioè doversi rivolgere ad intermediari finanziari di tipo postale o bancario. Questo risultato è sicuramente molto importante perché influisce direttamente sulle abitudini di gestione dei risparmi. Si tratta di un risultato che è figlio di anni di continua espansione del trading, a cui hanno contribuito anche i migliori broker che hanno avuto il merito di realizzare delle piattaforme semplici e intuitive.

Oltre a questo, ha sicuramente giocato un ruolo determinante anche la pandemia che ha maggiormente abituato le persone a gestire ogni aspetto della propria vita, compresi quelli riguardanti la gestione dei risparmi personali o familiari, direttamente online. In generale quindi il mondo del trading online piace molto agli italiani perché permette di investire in totale autonomia, in maniera spesso appassionante e con diversi vantaggi che non possono essere trascurati.

Vantaggi del trading online

Innanzitutto, per restare sempre aggiornati e conoscere le ultime notizie relative al mondo degli investimenti finanziari, un valido supporto arriva da Tradingonline.top, Top del trading online, dove trovare consigli e suggerimenti per aiutare gli utenti a scoprire le opportunità che i mercati offrono. Ad oggi per investire online, è possibile scegliere tra diverse piattaforme semplicissime da utilizzare e dall’elevato grado di sicurezza. Tutti i migliori broker permettono inoltre di operare in completa assenza di commissioni sulle transazioni, in quanto prevedono l’utilizzo dei cfd, ovvero dei contratti per differenza.

Si tratta di una formula speciale d’investimento che prevede una forbice tra il prezzo di acquisto e quello di vendita di ogni singolo titolo. Questo differenziale rappresenta la cifra che permette al broker di realizzare i propri utili, senza richiedere ai propri utilizzatori il pagamento di una commissione specifica. Inoltre le migliori piattaformedel settore sono equiparabili, in materia di sicurezza, alle banche online, in quanto gli utili prodotti vengono sempre tenuti separati dai fondi degli investitori.

I vantaggi garantiti dalle piattaforme per il trading online potrebbero essere riassunti nei seguenti punti principali:

Semplicità di utilizzo .

. Presenza di indicatori e segnali.

Ottimi strumenti di gestione.

Deposito minimo contenuto .

. Cataloghi generalmente ampi.

Regolamentazioni e garanzie internazionali.

In generale quindi tutte le principali piattaforme per il trading online offrono dei vantaggi notevoli, in termini di usabilità e semplicità di navigazione. E’ molto importante scegliere un broker certificato, e quindi in possesso delle garanzie previste dalle normative, e in grado di garantire degli standard elevati in termini qualitativi. Questi includono spesso degli strumenti che possono risultare fondamentali per gestire i propri investimenti.

Strumenti per la gestione degli investimenti

Le piattaforme per il trading online presentano anche degli ottimi strumenti di gestione. In generale il più famoso e utilizzato è sicuramente lo “stop loss“, ovvero un’impostazione automatica che permette ad ogni investitore di stabilire in anticipo la cifra massima che è disposto a perdere, nel caso in cui l’operazione non andasse nella maniera sperata. Di conseguenza questo strumento rappresenta una salvaguardia molto importante per ridurre al minimo possibile le eventuali perdite.

Una funzione analoga, ma esclusivamente in territorio positivo, può essere rivestita anche dal “take a profit” che fa scattare la vendita di un asset al raggiungimento di un valore prestabilito, solitamente molto positivo. Il deposito minimo richiesto per iniziare ad investire varia invece tra una piattaforma e l’altra e rappresenta quindi uno dei fattori che può essere attentamente valutato per la scelta del broker da utilizzare.

Negli ultimi anni si sta diffondendo molto in fretta anche il copytrading, uno strumento particolarmente interessante messo a disposizione da alcuni broker. Nello specifico questa alternativa consente di replicare le operazioni fatte da investitori famosi, con importi differenti e conoscendone in anticipo il grado di rischio. In conclusione è importante ricordare che il mondo del trading online ha quindi tutte le carte in regola per risultare appassionante ma è fondamentale muoversi sempre con estrema cautela considerando anche i possibili rischi.