Scuola, borse di studio per merito e per ISEE: domande entro il 30 giugno

Scuola. Quando si tratta di borse di studio normalmente non c’è mai fretta in questo periodo. Di solito c’è tempo fino a settembre per richiederle e i bandi aprono tra il mese di luglio e quello di agosto.

Tuttavia, ci sono sempre le eccezioni che ogni caso comporta. Di fatto, molti sono i bandi già aperti da qualche tempo e prossimi a chiudersi, essendo il 30 giugno l’ultimo giorno utile.

Incentivi e borse per la scuola

Ecco dunque che dedichiamo questo articolo proprio alle opportunità da cogliere al volo, al più presto, prima che si avvicini il fatidico giorno.

Ogni aiuto o incentivo economico, per quanto piccolo possa sembrare in sé, va richiesto, nel momento in cui è prevista la possibilità di averlo. Soprattutto se si tratta di scuola, educazione e futuro dei nostri figli. Dunque perché non sfruttarli?

Un supporto allo studio per merito ed ISEE

Le borse di studio fanno parte degli aiuti finanziari previsti per gli studenti e rappresentano un aiuto per i genitori che hanno non pochi costi da affrontare, per permettere ai propri figli di proseguire nel percorso accademico intrapreso.

La borsa di studio per eccellenza è quella che premia lo studente meritevole, un incentivo meritocratico insomma. Quest’anno però il Governo ha previsto anche contributi in base al valore dell’Isee, per coprire le spese per i libri degli studenti fino alle superiori.

Come dicevamo all’inizio del nostro articolo, è tempo dunque di affrettarsi, per l’invio delle domande.

Le borse di studio che scadono il prossimo 30 giugno

Di fatto, una delle regioni i cui bandi per le borse di studio chiudono il 30 giugno è il Lazio. Vi riportiamo comodamente il collegamento attraverso cui si accede alla pagina informativa, in cui si legge chiaramente che la domanda va trasmessa entro e non oltre il 30 giugno 2022 (segue indirizzo di riferimento).

In questo caso specifico, ISEE non deve essere superiore ad € 15.748,78 per poter accedere all’incentivo, e occorre avere la residenza nel comune di Ladispoli. Anche molti altri comuni della città metropolitana di Roma Capitale, chiudono i bandi il 30 giugno, come ad esempio Guidonia Montecelio. Per poterli visionare basterà visitare le pagine dedicate messe a disposizione dai comuni.