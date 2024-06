Social card 500 euro, come funziona e chi ne ha diritto: tutte le info utili

La social card anti povertà torna e anzi viene rilanciata con un importo più alto. Si passa dai 460 euro della precedente erogazione – a cui in realtà si erano sommati gli ulteriori 77 euro per il bonus benzina – ai 500 della nuova misura varata dal Governo. Ma a chi spetta? E quando arriverà? Vediamo insieme tutto ciò che c’è da sapere.

E’ iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per la distribuzione della nuova social card “Dedicata a te” agli aventi diritto. Si tratta del bonus, aumentato nell’importo fino a 500 euro rispetto alla prima erogazione, destinato all’acquisto di beni di prima necessità: a riceverlo saranno, secondo le prime stime fornite, all’incirca 1,3 milioni di famiglie. Una misura molto attesa perché consentirà, proprio come avvenuto lo scorso anno, di far fronte alle difficoltà economiche causate dalla crisi. Rispetto al 2023 è però cambiato qualcosa nei requisiti per riceverla? Cerchiamo di saperne di più.

Requisiti social card 2024 da 500 euro: a chi spetta

Partiamo dall’aspetto principale di questa seconda social card, ovvero l’elenco dei parametri stabiliti dal Governo per poterne beneficiare. Dodici gli articoli inseriti nel Decreto Interministeriale – che abbraccia molteplici settori, dall’agricoltura, alle imprese, fino a lavoro e ministero delle Finanze – pronto ad essere varato nelle prossime ore che va a stabilire regole e procedure dell’erogazione dei 500 euro.

Scendendo nel merito, per poter usufruire della social card 2024 si dovranno rispettare i seguenti requisiti:

Il nucleo familiare deve essere residente in Italia Essere iscritti all’anagrafe comunale Avere un Isee non superiore a 15mila euro Non essere titolari di altre misure di sostegno al reddito

In merito al “punto 4”, si legge tra la documentazione, rientrano ad esempio l’assegno di inclusione, il reddito di cittadinanza e in generale qualsiasi altra forma di sostegno al reddito o alla povertà (ad ogni livello nazionale, regionale o comunale), comprese le indennità di disoccupazione, mobilità e cassa integrazione.

Arriva la nuova card “Dedicata a te”: come richiederla e come fare domanda

Per quanto riguarda le modalità di distribuzioni delle card – gestite dalla società Postepay – la procedura rispetto allo scorso anno non è cambiata. La platea dei beneficiari sarà infatti individuata in modo automatico dall’Inps, sulla base dei dati forniti dai singoli Comuni in merito agli aventi diritto. A quel punto a chi spetta il contributo riceverà una comunicazione da parte sempre del Comune di residenza con le informazioni per ritirare la nuova card “Dedicata a te”. Ritiro che, salvo particolari casi, avverrà nuovamente negli Uffici Postali abilitati.

Cosa si può comprare con la nuova social card

La card “Dedicata a te” potrà essere usata per acquistare beni e generi alimentari di prima necessità oppure il carburante per l’auto. L’importo non potrà essere invece utilizzato per comprare bevande alcoliche. Non solo. Ulteriori scontistiche potranno essere applicate dai singoli supermercati o attività commerciali, secondo modalità specifiche disposte dal singolo punto vendita. Ad esempio, con la passata distribuzione, alcuni negozi applicavano lo sconto direttamente sullo scontrino per determinate categorie di prodotti (fino al 15%), altri restituivano un buono da spendere in un secondo momento. Il medesimo discorso potrà essere esteso ai distributori di carburante.

Quando arriva la social card 2024? Date e scadenze

Veniamo ora alle tempistiche di questo nuovo provvedimento. Per quanto riguarda l’arrivo della social card bisognerà attendere – proprio come nel 2023 – il mese di settembre quando le comunicazioni per ritirare la carta saranno recapitate agli aventi diritto. A quel punto ci sarà tempo fino al 16 dicembre 2024 per effettuare il primo pagamento, pena la decadenza del beneficio. In ogni caso la somma di 500 euro dovrà essere esaurita entro e non oltre il 28 febbraio 2025.