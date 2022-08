Tax Day: che cos’è, quando, cosa e quanto si paga

Niente più slittamenti e una data da cerchiare in rosso sul calendario. Sì, perché il 22 agosto, quindi tra pochi giorni, cade il tax day, cioè il momento in cui partite Iva e commercialisti dovranno effettuare i versamenti delle tasse. Ecco quando e cosa si paga.

Cosa significa tax day e cosa si paga ad agosto 2022

Il 22 agosto saranno ben 168 i versamenti da effettuare perché quelli in scadenza sono slittati al 20 agosto, che quest’anno cade di sabato. Da qui, quindi, la decisione di far slittare ancora una volta il termine al 22 agosto, lunedì della prossima settimana. Tra i versamenti troviamo le imposte sui redditi, la dichiarazione Intrastat, l’imposta di bollo trimestrale, i contributi Inps, gli adempimenti contabili e la domanda rimborso Iva trimestrale.

Le date

Bisognerà anche fare i conti con le imposte sui redditi, con l’adempimento che riguarda i versamenti di:

addizionali

imposta di bollo

ritenute

cedolare secca

Irpef

Iva

Ires

Irap

imposte sostitutive

imposta di registro

Ma non finisce qui. Il 22 agosto va inviata anche la dichiarazione mensile Intrastat, quella che riguarda gli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato ed effettuati dagli enti non soggetti passivi Iva. E la stessa data è il termine ultimo per il pagamento dei contributi Inps e la scadenza, in questo caso, riguarda: