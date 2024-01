Tutto sul bonus zanzariere 2024: requisiti, a chi spetta

Il bonus zanzariere è tra gli incentivi del 2024. Come ottenerlo e da quando parte: le nuove specifiche per gli utenti.

Anno nuovo, nuovi bonus, tra i più richiesti e interessanti troviamo sicuramente il bonus zanzariere. Non esiste propriamente all’interno della nuova Legge di Bilancio, ma può essere compatibile rispetto all’ecobonus. Significa che se c’è qualcuno che deve ristrutturare casa può approfittare, rifacendo le finestre con pannelli dedicati, dell’incentivo sulle zanzariere.

Bonus zanzariere: come ottenerlo, le nuove specifiche

Una sorta di bonus energia che va a risparmiare, senza intaccarlo minimamente, il 70% della spesa iniziale. Tutto sarà restituito nell’arco di dieci quote annuali di pari importo nell’arco di 10 dichiarazioni dei redditi degli anni successivi. In definitiva è possibile ottenere questo incentivo attraverso la marcatura CE, un valore Gtot inferiore a 0,35, certificato da un organismo autorizzato, tramite una istallazione in maniera stabile e negli spazi esterni dell’abitazione che necessitano di una schermatura solare.

Naturalmente il provvedimento è legato al miglioramento dell’efficienza e della vivibilità dell’immobile. Dato che una schermatura dai raggi UV migliorerebbe la qualità dell’aria e delle possibilità all’interno delle abitazioni. Tutto questo dipende sempre dal proprio ISEE, ma anche e soprattutto dalla spesa che si andrà a fare. La variabile Irpef, poi, potrebbe rimescolare nuovamente le carte in tavola, ma la situazione per chi ha bisogno di fare alcuni lavori e adeguamenti in casa è chiara. Le specifiche del bonus zanzariere sono rintracciabili anche sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate alla voce detrazioni fiscali.