Un importante evento finanziario: il progetto fintech europeo ZEN è diventato un partner strategico di PrivatBank, la più grande banca ucraina

ZEN, un progetto fintech innovativo riconosciuto in Europa, e PrivatBank, leader nel mercato bancario nazionale, sono diventati partner strategici.

Il principale obiettivo comune di PrivatBank e ZEN è quello di consentire agli utenti italiani di effettuare qualsiasi transazione finanziaria, compresi i trasferimenti di denaro da e verso l’Ucraina o un altro Paese del mondo, in modo economico e semplice.

Dmytro Musienko, membro del Consiglio di amministrazione di PrivatBank, responsabile dell’attività retail:

“Grazie a soluzioni innovative e a partnership con i principali operatori europei, forniamo agli ucraini un servizio altamente tecnologico e un’alternativa eccellente e sicura ai canali di trasferimento di denaro informali.”

Michal Boguslawski, direttore commerciale ZEN.COM:

“ZEN.COM si propone di cambiare il modo in cui le persone interagiscono con le proprie finanze, fornendo soluzioni rapide e convenienti. La nostra missione è rendere i servizi finanziari più accessibili e più facili per tutti, indipendentemente dal luogo in cui vivono. La nostra partnership con PrivatBank ci permette di continuare a perseguire questa missione in Ucraina, garantendo ai nostri utenti sicurezza e comfort nell’utilizzo dei nostri prodotti.”

Olga Akopian, responsabile dello sviluppo commerciale in Ucraina presso ZEN.COM:

“Siamo orgogliosi di poter combinare i nostri prodotti innovativi con l’esperienza e la competenza di PrivatBank. ZEN.COM vede un grande potenziale nel mercato ucraino e, come azienda europea, si sente responsabile del suo sviluppo. Stiamo già offrendo ai nostri clienti ucraini condizioni speciali, come un anno di utilizzo gratuito, e grazie alla collaborazione con la banca leader in Ucraina, introdurremo presto nuovi prodotti finanziari che miglioreranno la vita degli ucraini.”

PrivatBank è una banca di cui si fidano oltre 19 milioni di clienti

PrivatBank – è una banca ucraina ad alto contenuto tecnologico che introduce costantemente soluzioni innovative e plasma le tendenze del mercato dei servizi bancari. PrivatBank sostiene lo sviluppo dell’economia del Paese ed è un’azienda attraente per i partner commerciali di molti Paesi. Per questo motivo, i privati e i rappresentanti delle imprese la considerano un partner affidabile per i loro affari finanziari.

ZEN.COM – un unico conto per oltre 29 valute

ZEN.COM è un’innovativa società finanziaria i cui clienti effettuano trasferimenti di denaro alla velocità della luce e con commissioni minime in qualsiasi parte del mondo. Oltre ai bonifici, i clienti di ZEN.COM possono prelevare gratuitamente contanti dalle carte ZEN Mastercard, cambiare istantaneamente denaro a un tasso vantaggioso e pagare in valuta estera senza commissioni di cambio aggiuntive.

ZEN significa pieno controllo delle proprie finanze in una comoda applicazione per smartphone:

registrazione online veloce;

una carta virtuale per i pagamenti online;

commissioni minime per le transazioni finanziarie;

cambio di valuta nell’applicazione mobile a tassi di cambio vantaggiosi;

trasferimenti su Mastercard in tutto il mondo senza commissioni nascoste;

trasferimenti internazionali veloci tramite SEPA e SWIFT;

trasferimenti istantanei gratuiti tramite numero di telefono;

ricarica del conto con carte Mastercard® e VISA, contanti tramite terminali Paysafecash e Planet Cash, bonifici bancari, Apple Pay e Google Pay e molti altri metodi;

cashback istantaneo fino al 15% presso i negozi partner;

possibilità di ordinare una carta fisica tradizionale.

Per aderire a ZEN è necessario installare l’app sul proprio smartphone e completare una rapida procedura di registrazione online.

ZEN è scelto dagli utenti che apprezzano la semplicità, la sicurezza e la velocità dei pagamenti. L’applicazione vi aiuterà a trasferire denaro comodamente, a cambiare valuta in modo redditizio e a fare shopping. Gli ucraini possono iscriversi ora alla lista d’attesa per avere accesso a tutti i prodotti ZEN a partire dal 1° luglio 2023. Ulteriori dettagli sulla collaborazione tra ZEN e PrivatBank, nonché sui vantaggi per i clienti, saranno resi noti a breve.