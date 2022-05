Valore criptovalute: qual è il momento migliore per acquistare criptovaluta?

Per fare un investimento redditizio, si deve acquistare quando i prezzi sono bassi e vendere quando sono alti.

Questa massima di saggezza tradizionale può apparire semplicistica, tuttavia investire in modo redditizio è meno facile di quanto sembri. Questo è vero soprattutto nel mondo degli investimenti in criptovalute oggi. La volatilità del mercato può far impennare il valore delle criptovalute e quindi farlo crollare in picchiata senza segnali di avvertimento né cause evidenti. La criptovaluta che hai acquistato la scorsa settimana a 100 € oggi può valere 1.000 €, ma anche 10 €.

È questo che rende il trading su un exchange di criptovalute molto difficoltoso per chi fa trading giornaliero e per altri che aspettano il momento giusto del mercato, per acquistare e vendere sulla base di previsioni sulle variazioni del valore delle criptovalute. I prezzi delle criptovalute salgono e scendono a seconda delle condizioni del mercato, delle voci su prossime in materia, dei tweet delle celebrità e, a volte, senza nessuna ragione comprensibile. Scegliere la tempistica degli acquisti in modo che coincida con i prezzi alti e bassi è molto difficile.

Una prospettiva più ampia

Ecco perché Kriptomat fa parte di quel piccolo numero di piattaforme di criptovalute che incoraggia gli investitori ad avere una visione più a lungo termine nel decidere quando comprare criptovalute e fornisce loro strumenti per supportare una gestione del portafoglio nel lungo periodo.

Se si guardano i grafici dei prezzi nel breve termine, sono pieni di picchi e di valli. Ma cambiando prospettiva e guardando i grafici su un periodo di un anno, due anni, cinque anni o più, la famigerata volatilità del mondo delle criptovalute si attenua notevolmente. È facile notare le tendenze a lungo termine. E, per la maggior parte di criptovalute, la tendenza a lungo termine è in crescita.

Consideriamo il record del valore Bitcoin. Negli ultimi dieci anni, la quotazione del Bitcoin è salita con un incredibile tasso di crescita annuale del 132,2%. Nello stesso periodo, l’oro ha raggiunto un CAGR (tasso di crescita annuale composto) dell’1,2%. L’indice Standard & Poor 500 ha ottenuto un rispettabilissimo CAGR del 16,6% per gli investitori, mentre chi ha acquistato fondi dell’indice DJI (Dow Jones Industrial average) ha incassato un CAGR dell’11,41% sui propri investimenti.

In un periodo di una settimana o un mese qualsiasi, la volatilità del prezzo Bitcoin potrebbe causare grosse perdite come pure grossi guadagni per gli investitori. Ma tale volatilità risulta ammortizzata nei confronti della tendenza alla crescita dei prezzi a lungo termine. Se avessi acquistato 1.000 € in Bitcoin dieci anni fa, oggi saresti notevolmente più ricco.

La visione a lungo termine ti dà la possibilità di seguire i consigli dei guru del settore della finanza come Warren Buffett, CEO di Berkshire Hathaway, che dice che gli investimenti devono essere basati sulla permanenza nel mercato piuttosto che sulle previsioni di mercato. È noto che Buffett sostiene di aver costruito la propria fortuna senza fare previsioni sui prezzi di singoli titoli azionari.

Una maniera di seguire il consiglio di Buffett è sfruttare il vantaggio offerto dalla funzionalità di Acquisto ricorrente di Kriptomat, che consente agli investitori di costruire gradualmente il proprio portafoglio, effettuando piccoli acquisti sulla base di una pianificazione regolare settimanale o mensile. Il portafoglio cresce gradualmente nel tempo, creando così un tesoretto che si dimostra utile nel momento di andare in pensione, acquistare una casa o coprire delle spese impreviste. Significa che puoi iniziare a investire immediatamente, anche se non hai ancora risparmiato sufficiente denaro per fare un acquisto importante. Nel tempo, i piccoli investimenti si trasformano in grandi depositi di criptovalute.

Calcolare i ritorni

La tendenza complessiva del mercato delle criptovalute è storicamente stata sempre in ascesa, se si guarda a periodi di diversi anni. È vero che singoli coin e token hanno perduto valore. Ci sono periodi di settimane o mesi in cui i prezzi sono inferiori a quanto hai speso. Ma, nel lungo periodo, il record storico illustrato dai grafici delle criptovalute e dai grafici dei prezzi dimostra che acquistare asset digitali e conservarli a lungo termine è una strategia vincente per investire in Bitcoin e in molte altre criptovalute.

Tracciare i grafici degli andamenti

Quanto varrebbe un investimento di 100 € in Bitcoin – or Shiba Inu o Ethereum o qualunque altra criptovaluta – se avessi fatto il tuo acquisto una settimana fa? Quale sarebbe il valore delle criptovalute se le avessi acquistate un mese fa? E un anno?

È possibile generare una serie di grafici dei prezzi e costruirsi un foglio di calcolo in cui creare i grafici. Oppure puoi utilizzare il pratico calcolatore “Cosa sarebbe successo se” di Kriptomat, che eseguire i calcoli sulla base di valori costantemente aggiornati 24/7.

Kriptomat ti fornisce risultati facilmente comprensibili per più di 350 criptovalute. Con una semplice occhiata, puoi vedere quanto varrebbe oggi un investimento di 100 € fatto ieri, due settimane fa, un mese o un anno fa. Questi dati evidenziano le tendenze a lungo termine e possono aiutarti a individuare le criptovalute che possono essere sottostimate o sottovalutate al momento.

Inoltre evidenziano il valore della permanenza nel mercato invece di tentare di prevedere il mercato per fare investimenti sulla base dei possibili alti e bassi futuri. Mostrano anche che anche quando i prezzi di tutte le criptovalute sono in ribasso, possono subire una correzione a breve termine nell’ambito di una tendenza generale, vista in una prospettiva di lungo periodo.

Qual è il momento migliore per comprare criptovalute? Come dice Warren Buffett: “Il momento migliore per investire era diversi anni fa. Il secondo momento migliore è adesso”.