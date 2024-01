Vaticano, nuove assunzioni: posizioni aperte e come candidarsi

Lo Stato del Vaticano cerca personale (anche laico). Le posizioni aperte, come candidarsi. Contratti a tempo determinato e indeterminato, come funziona la procedura di selezione.

Da qualche tempo il Vaticano ha ampliato il proprio bacino d’utenza, passateci l’espressione, per ciò che riguarda la ricerca di personale estendendolo anche ai lavoratori “laici”, e dunque non soltanto ai religiosi. A questo proposito è stato realizzato un vero e proprio portale di recruiting all’interno del quale, in base alle esigenze della Santa Sede, vengono pubblicati gli annunci di lavoro. Proprio come una qualunque azienda in cerca di personale.

Lavorare in Vaticano: il sito dove candidarsi

Di questa iniziativa, una vera e propria novità per quanto riguarda lo Stato della Chiesa Cattolica, vi avevamo parlato in questo articolo. Sì perché in passato l’unico modo per avanzare la propria candidatura era quello di inviare il proprio curriculum ma senza sapere nel dettaglio quali fossero le figure lavorative ricercate in quel momento.

Adesso però, anche il Vaticano, per stare al passo con i tempi, ha predisposto una migliore organizzazione per ciò che riguarda soprattutto la selezione del personale esterno (per quanto riguarda infatti la mobilità interna c’è sempre stata un’organizzazione strutturata in tal senso). La creazione di questo portale “ad hoc” ha segnato una svolta nella ricerca di lavoratori: a curarlo è la Segreteria per l’Economia (o SPE), guidata dal prefetto Maximino Caballero Ledo.

Le posizioni aperte: requisiti

Dall’home page del portale – raggiungibile a questo indirizzo www.spe.va/it – si possono raggiungere varie sezioni, tra cui quella dedicata in particolar modo alla ricerca di personale. Il classico “lavora con noi”, insomma. I requisiti, chiaramente, variano a seconda della posizione ricercata: in base al lavoro sono richiesti il diploma oppure la laurea per inserimenti sia a tempo determinato che indeterminato.

Gli annunci di gennaio 2024

Vediamo adesso quali sono le ricerche di personale attive alla data di redazione di questo articolo. L’elenco, chiaramente, è aggiornato periodicamente. Per accedervi – anche in futuro – è sufficiente fare click, dopo aver selezionato la sezione sopracitata “lavora con noi” su “candidati” e poi premendo su “ricerche in corso”. Sempre attivo invece il collegamento per la “candidatura spontanea” a cui si può fare riferimento in qualsiasi momento.

Ad ogni modo ecco allora le posizioni lavorative ricercate a gennaio 2024 in Vaticano: