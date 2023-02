Cos’è la Bacheca dei sistemi del Superenalotto: come è stato centrato il 6 e come sono stati vinti 371 milioni di euro

Un giovedì fortunato per un giocatore. Anzi per ben 90 persone, 90 vincitori del ‘6’ da record. Sì perché nell’appuntamento serale con l’estrazione del Superenalotto, come ha segnalato l’agenzia Agimeg è finalmente caduto il jackpot del premio di prima categoria, che mancava dal 22 maggio del 2021. E il super premio, da 371.133.424,51 euro è stato centrato ancora una volta con la Bacheca dei Sistemi di Sisal.

Come funziona la Bacheca dei Sistemi del Superenalotto

Ben 90 giocatori si sono divisi il jackpot, spendendo ciascuno una quota di appena 5 euro e portandosi a casa oltre 4,1 milioni di euro. Per la precisione 4.123.704,71 euro. Questo non è altro che la Bacheca dei sistemi, con il montepremi finale che viene distribuito. E da ieri sera la domanda di molti curiosi è solo una: che cos’è? E come è stato centro questo 6 da record? La bacheca dei Sistemi del Superenalotto, come spiega Agipronews, è una lavagna virtuale in cui i ricevitori si scambiano le giocate sistemistiche e possono prendere le quote da rivendere ai clienti. Questa suddivisione, quindi, permette di partecipare a un sistema che mette in gioco più combinazioni. E le probabilità di vincita, viene da sé, aumentano. Si gioca di meno, si potrebbe vincere e sta al giocatore decidere quante quote mettere in gioco.

Dove sono stati vinti i 371 milioni di euro in Italia

La sestina vincente 1 38 47 52 56 66, numero jolly 72 e numero superstar 23, quindi, è stata realizzata grazie a questo sistema e il montepremi finale è stato distribuito in 90 schede, con ogni vincitore che ora intascherà oltre 4 milioni di euro. Le 90 quote, quelle vincenti, sono state acquistate in tutta Italia: è stata la Campania la regione regina con ben 14 vincite milionarie. Il record nazionale, spiega l’agenzia Agimeg, appartiene al Bar Paradiso di Stelle, di Atripalda, in provincia di Avellino, dove sono state vendute 6 quote milionarie ognuna da oltre 4 milioni di euro.

Ecco come si sono distribuite – sottolinea Agimeg – le vincite, ognuna del valore di 4.123.704,71 euro, nelle regioni italiane:

Campania 14

Friuli Venezia Giulia 9

Sicilia 9

Calabria 9

Marche 7

Lazio 7

Lombardia 7

Puglia 7

Liguria 4

Piemonte 4

Emilia Romagna 4

Toscana 3

Veneto 2

Abruzzo 2

Trentino Alto Adige 1

Umbria 1

Senza vincite Valle d’Aosta, Molise, Basilicata e la Sardegna.

