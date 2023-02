Estrazione 10 e Lotto oggi 2 Febbraio 2023: i numeri vincenti di stasera

***********

Estrazioni 10 e lotto di oggi: 31 gennaio 2023

Lotto numeri: estrazioni 10eLotto oggi martedì 31 gennaio 2023. Tornano puntuali anche stasera, di martedì, in questa ultima fredda giornata di gennaio, i concorsi del 10eLotto per la classica estrazione della settimana, la prima e imperdibile. Vediamo dunque quali saranno i numeri che comporranno la griglia vincente, che consentirà a degli ignoti fortunati di vincere il montepremi in palio. Sì perché cambiano i mesi, gennaio sta davvero per terminare e il conto alla rovescia si può attivare, ma nulla cambia per gli appassionati giocatori, per quelli che vogliono tentare di sfidare la sorte. Magari qualcuno vincerà, chissà. E concluderà bene questa giornata. E questo mese!

Estrazioni 10 e lotto di oggi diretta: 31 gennaio 2023

Il Corriere della Città anche oggi segue in diretta le estrazioni. Per saperne quali sono i numeri vincenti di oggi basta collegarsi sulla nostra pagina a partire dalle ore 20.00, orario di inizio della lotteria del giorno.

Su questa pagina potrete vedere i risultati dei concorsi in tempo reale. La pagina verrà aggiornata con i numeri vincenti di oggi, martedì 31 gennaio 2023 per l’ estrazione serale del 10eLotto. Vi ricordiamo che Il Corriere della Città segue in diretta anche le estrazioni del Simbolotto e delle estrazioni quotidiani dei giochi Million Day e VinciCasa.

Vi ricordiamo che l’estrazione è in tempo reale: ricarica la pagina per vedere i numeri estratti o clicca qui. Ecco tutti i numeri vincenti di stasera per il concorso del 10 e Lotto:

Numeri estratti: 10, 13, 17, 18, 22, 28, 37, 41, 55, 58, 59, 66, 68, 71, 77, 78, 79, 82, 84, 85 Numero Oro: 10 Doppio Oro: 10, 85 Numeri Extra: 1,7, 11, 26, 27, 29, 38, 39, 40, 42, 64, 67, 72, 74, 80 Gong: 53

Se non visualizzi i numeri estratti ricarica la pagina cliccando su questo collegamento (Tutte le ultime estrazioni della lotteria italiana).