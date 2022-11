Estrazione Lotto e 10 eLotto 1° novembre: ecco quando ci sarà

Estrazione Lotto e 10eLotto 1° novembre 2022. A seguito della festa di Ognissanti, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto torna domani, mercoledì 2 novembre. Il classico appuntamento è dunque slittato di un giorno proprio a causa della citata festività. Pertanto, dovremo aspettare fino a domani sera per conoscere le combinazioni vincenti. Oltre al Gioco del Lotto, a slittare è anche l’appuntamento con il Simbolotto, previsto anch’esso per domani.

Quando ci sarà l’estrazione del Lotto e del 10eLotto

L’estrazione del Lotto e del 10elotto oggi non ci saranno. Infatti, il canonico appuntamento con la dea bendata — a causa della festa di Ognissanti — è slittato a domani, mercoledì 2 novembre. Nonostante il piccolo cambio di programma, la nostra redazione sarà, come sempre, pronta a seguire in diretta le estrazioni. Oltre al gioco del Lotto e del 10eLotto, a slittare anche il Simbolotto, gioco che permette di vincere importanti premi per chi indovina i cinque simboli estratti. Bisogna dunque pazientare ancora un po’ per tutti coloro che hanno sfidato la fortuna, l’appuntamento con il Lotto e il 10eLotto tornerà domani per decretare i vincitori.