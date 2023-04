Estrazione SuperEnalotto oggi 24 aprile 2023: i numeri vincenti di stasera

Estrazioni SuperEnalotto oggi lunedì 24 aprile 2023. Eccezionalmente di lunedì, per via della Festa della Liberazione che quest’anno cade di martedì, oggi ci sarà il concorso del Superenalotto. Ed è tutto pronto per l’estrazione della settimana, sempre a partire dalle ore 20. Cambia il giorno, ma non l’orario. E, neppure le modalità.

Il jackpot del SuperEnalotto di oggi 24 aprile 2023 ha raggiunto la cifra di 21.400.000 euro. La vincita più alta mai registrata è quella del 16 febbraio 2023, quando, grazie a un sistema a quote, sono stati vinti 371 milioni di euro. Per giocare al SuperEnalotto bastano 6 numeri compresi tra 1 e 90, ma ci sono tante modalità di gioco a disposizione del giocatore: si può compilare la classica, oppure ci si può affidare alla sorte con i QuickPick, le schedine Precompilate o i Sistemi. Giocando al Superenalotto ci sono sei categorie di vincita:

Punti 6: se indovini i 6 numeri della sestina estratta

Punti 5+1: se indovini 5 numeri della sestina estratta + il numero Jolly

Punti 5: se indovini 5 numeri della sestina estratta

Punti 4: se indovini 4 numeri della sestina estratta

Punti 3: se indovini 3 numeri della sestina estratta

Punti 2: se indovini solo 2 numeri della sestina estratta.

Vi ricordiamo che la giocata minima è di una combinazione e la giocata massima è di 27.132 combinazioni.

Estrazione Superenalotto oggi 24 aprile 2023

Il Corriere della Città anche eccezionalmente in questo lunedì 24 aprile segue in diretta le estrazioni. Per saperne quali sono i numeri vincenti di oggi basta collegarsi sulla nostra pagina a partire dalle ore 20.00, orario di inizio della lotteria del giorno.

Potrete vedere i risultati dei concorsi in tempo reale. La pagina verrà aggiornata con i numeri vincenti di oggi, lunedì 24 aprile 2023 con la sestina del SuperEnalotto. Vi ricordiamo che Il Corriere della Città segue in diretta anche le estrazioni del Simbolotto e del 10eLotto e le estrazioni quotidiane dei giochi Million Day e VinciCasa.

Estrazione Superenalotto lunedì 24 aprile 2023: i numeri vincenti