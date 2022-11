Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi 29 novembre 2022: i numeri vincenti di stasera

Lotto numeri: estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi martedì 29 novembre 2022. Estrazioni, siamo arrivati al primo appuntamento settimanale: conosciamo quindi i numeri vincenti e le vincite dei giochi ad estrazione. Dopo l’appuntamento del fine settimana, tornano puntuali anche oggi, di martedì, i concorsi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto per la classica estrazione della settimana. Vediamo dunque quali saranno i numeri che comporranno la griglia vincente, che consentirà a ignoti fortunati di vincere il montepremi in palio.

Il Corriere della Città anche questo martedì segue in diretta le estrazioni. Per saperne quali sono i numeri vincenti di oggi basta collegarsi sulla nostra pagina a partire dalle ore 20.00, orario di inizio della lotteria del giorno.

Su questa pagina potrete vedere i risultati dei concorsi in tempo reale. La pagina verrà aggiornata con i numeri vincenti di oggi, martedì 29 novembre 2022 sulle ruote del Lotto, la sestina del SuperEnalotto e l’estrazione serale del 10eLotto. Vi ricordiamo che Il Corriere della Città segue in diretta anche le estrazioni del Simbolotto e delle estrazioni quotidiani dei giochi Million Day e VinciCasa.

Estrazioni Lotto martedì 29 novembre 2022

Ecco i numeri estratti oggi, martedì 29 novembre 2022 nelle ruote nazionali del Gioco del Lotto per il concorso di oggi, martedì 29 novembre 2022. Vi ricordiamo che l’estrazione è in tempo reale: ricarica la pagina per vedere i numeri estratti o clicca qui. Ecco tutti i numeri vincenti di stasera per il concorso del Gioco del Lotto:

RUOTA NUMERI ESTRATTI BARI 30 – 62 – 81 – 31 – 71 CAGLIARI 83 – 15 – 57 – 9 – 26 FIRENZE 37 – 77 – 12 – 59 – 79 GENOVA 68 – 67 – 32 – 84 – 75 MILANO 74 – 10 – 8 – 72 – 62 NAPOLI 36 – 20 – 68 – 46 – 71 PALERMO 61 – 46 – 40 – 69 – 81 ROMA 49 – 71 – 57 – 73 – 61 TORINO 23 – 52 – 5 – 17 – 27 VENEZIA 50 – 5 – 1 – 62 – 35 NAZIONALE 37 – 51 – 74 – 63 – 20

Superenalotto martedì 29 novembre 2022

Numeri estratti: 18 – 33 – 43 – 60 – 61 – 78 Numero Jolly: 20 Superstar: 52

10eLotto 29 novembre 2022

Numeri estratti: 5 – 10 – 15 – 20 – 23 – 30 – 36 – 37 – 46 – 49 50 – 52 – 61 – 62 – 67 – 68 – 71 – 74 – 77 – 83 Numero Oro: 30 Doppio Oro: 30 – 62 Numeri Extra: 1 – 8 – 9 – 12 – 17 – 31 – 32 – 40 57 – 59 – 69 – 72 – 73 – 81 – 84 Gong: 37

Se non visualizzi i numeri estratti ricarica la pagina cliccando su questo collegamento (Tutte le ultime estrazioni della lotteria italiana).