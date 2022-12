Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi 3 dicembre 2022: i numeri vincenti di stasera

Lotto numeri: estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 3 dicembre 2022. Estrazioni, siamo arrivati al terzo e ultimo appuntamento settimanale: conosciamo quindi i numeri vincenti e le vincite dei giochi ad estrazione. Dopo l’appuntamento del giovedì, tornano puntuali anche oggi, di sabato (primo del mese) i concorsi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto per la classica estrazione della settimana. Vediamo dunque quali saranno i numeri che comporranno la griglia vincente, che consentirà a ignoti fortunati di vincere il montepremi in palio. Per concludere al meglio, magari, questa settimana.

Il Corriere della Città anche questo sabato segue in diretta le estrazioni. Per saperne quali sono i numeri vincenti di oggi basta collegarsi sulla nostra pagina a partire dalle ore 20.00, orario di inizio della lotteria del giorno.

Su questa pagina potrete vedere i risultati dei concorsi in tempo reale. La pagina verrà aggiornata con i numeri vincenti di oggi, sabato 3 dicembre 2022 sulle ruote del Lotto, la sestina del SuperEnalotto e l’estrazione serale del 10eLotto. Vi ricordiamo che Il Corriere della Città segue in diretta anche le estrazioni del Simbolotto e delle estrazioni quotidiani dei giochi Million Day e VinciCasa.

Estrazioni Lotto sabato 3 dicembre 2022

Ecco i numeri estratti oggi, sabato 3 dicembre 2022 nelle ruote nazionali del Gioco del Lotto per il concorso di oggi, sabato 3 dicembre 2022. Vi ricordiamo che l’estrazione è in tempo reale: ricarica la pagina per vedere i numeri estratti o clicca qui. Ecco tutti i numeri vincenti di stasera per il concorso del Gioco del Lotto:

RUOTA NUMERI ESTRATTI BARI 21, 1, 70, 90, 81 CAGLIARI 63, 58, 54, 32, 18 FIRENZE 66, 77, 4, 29, 37 GENOVA 89, 50, 67, 68, 27 MILANO 78, 49, 64, 58, 89 NAPOLI 79 , 6, 22, 77, 25 PALERMO 39, 64, 65, 10, 71 ROMA 9, 39, 31, 54, 58 TORINO 41, 37, 88, 33, 61 VENEZIA 43, 40, 58, 66, 23 NAZIONALE 38, 23, 65, 66, 60

Superenalotto sabato 3 dicembre 2022

Numeri estratti: 4, 37, 38, 53, 73, 79 Numero Jolly: 29 Superstar: 90

10eLotto 3 dicembre 2022

Numeri estratti: 1, 6, 9, 21, 37, 39, 40, 41, 43, 49, 50, 58, 63, 64, 66, 70, 77, 78, 79, 89 Numero Oro: Doppio Oro: 21 21 – 1 Numeri Extra: Gong: 4, 10, 18, 22, 29, 31, 32, 33, 54, 65, 67, 68, 81, 88, 90 38

Se non visualizzi i numeri estratti ricarica la pagina cliccando su questo collegamento (Tutte le ultime estrazioni della lotteria italiana).