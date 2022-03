Estrazioni Million Day, dal 16 marzo 2022 cambia orario: ecco quando escono i risultati

Importanti novità per quanto riguarda il gioco del Millionday. A partire da mercoledì 16 marzo, l’appuntamento con l’estrazione dei numeri vincenti non sarà più alle 19, bensì sarà posticipato di un’ora e mezza, ovvero alle 20.30. Non cambia però il montepremi. Ogni giorno, infatti, si continuerà ad avere la possibilità di vincere 1 milione di euro, indovinando i 5 numeri fortunati.

Millionday posticipa l’orario delle estrazioni

Il gioco del Millionday sta per posticipare l’orario delle estrazioni «per consentire ai giocatori di usufruire di un intervallo maggiore per accedere al gioco». A spiegarlo è Marcello Minenna, Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Come riportato da Agipronews, nel provvedimento ufficiale si legge che la raccolta delle giocate di ogni concorso avverrà «tutti i giorni dalle ore 00:00 alle ore 24:00, ad eccezione dell’intervallo temporale che va dalle ore 20:20 fino alle ore 20:35 e, comunque, non prima dell’esito positivo dell’estrazione del concorso precedente».

Millionday: come si gioca e premi in palio

E’ possibile giocare al Millionday recandosi in ricevitoria o anche online, registrandosi sul sito ufficiale di Lottomatica. Il regolamento del gioco permette di effettuare giocate per più giorni consecutivi, selezionando la quantità di abbonamenti prima di completare l’acquisto sul sito web Lottomatica: per la giocata singola fino a 20 concorsi in abbonamento, per le giocate sistemistiche e per le giocate plurime fino a 5 concorsi in abbonamento.

Ricordiamo che oltre al primo premio da 1 milione di euro si possono vincere premi secondari anche con 4, 3 o 2 numeri estratti. Con 2 numeri esatti si vincono 2€, con 3 numeri esatti 50€, con 4 numeri 1000€ e, ovviamente, con tutti e 5 i numeri esatti si vince 1 milione di euro.