Estrazioni Simbolotto 1° novembre: ecco quando ci sarà

Dopo l’appuntamento di sabato 29 ottobre scorso il Simbolotto torna domani 2 novembre. Nonostante l’estrazione fosse prevista per oggi, trattandosi della festa di Ognissanti l’appuntamento slitta di un giorno. L’appuntamento con l’estrazione resta fissato quindi per domani 2 novembre . Dovremo aspettare, quindi fino a domani sera per conoscere le combinazioni vincenti. Si tratta di uno degli appuntamenti settimanali con concorso gratuito abbinato al Gioco del Lotto – che slitterà anch’esso insieme al 10 e Lotto a domani sera – e che permette di vincere premi importanti a chi riuscirà a indovinare i cinque simboli estratti.

Leggi anche: Ultime estrazioni Simbolotto: verifica le vincite

Ogni mese il concorso è associato ad una ruota del Lotto, per tutto il mese di ottobre il concorso è collegato alla ruota di Roma. Alle ore 20.00, subito dopo le estrazioni di Lotto e Superenalotto, su questa pagina la diretta con gli aggiornamenti in tempo reale con i cinque simboli estratti.

Ancora un po’ di pazienza per tutti coloro che hanno tentato la fortuna. Domani torna l’appuntamento con il Simbolotto che decreterà i vincitori.