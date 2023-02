EuroJackpot oggi 31 gennaio 2023: ecco l’estrazione di stasera con i numeri vincenti

Estrazione EuroJackpot oggi 31 gennaio 2023. L’ultimissimo giorno di gennaio, con la neve che ha imbiancato più zone d’Italia, sta per terminare, poi ci toccherà dare il benvenuto a febbraio, al mese dell’amore. Ma nulla cambia per gli appassionati giocatori, quelli che anche oggi avranno l’occasione, come ogni martedì che si rispetti, di sfidare la sorte e giocare con le estrazioni dell’EuroJackpot. Anche oggi, martedì 31 gennaio 2023, proviamo a sfidare la sorte. I giocatori appassionati delle estrazioni potranno quindi provare a sfidare la sorte giocando all’EuroJackpot. Anche oggi, infatti, torna l’appuntamento fisso, puntuale e immancabile con l’Eurojackpot, la lotteria che mette in sfida i giocatori di tutta Europa. Immancabile l’appuntamento su Il Corriere della Città che trasmette i risultati in diretta ogni martedì e venerdì. Tra pochi minuti, infatti, ci sarà su questa pagina la combinazione vincente con i 5 numeri estratti ed i 2 euronumeri.

Qualcuno riuscirà a vincere in questo fredda giornata, l’ultima del mese di gennaio?

Estrazione EuroJackpot oggi martedì 31 gennaio 2023: numeri vincenti

I numeri vincenti di oggi, martedì 31/01/2023. Di seguito i cinque numeri estratti e gli euronumeri vincenti per il concorso di questa settimana della lotteria europea con montepremi minimo di 10 milioni di euro. L’EuroJackpot, noto anche come “Europot” o “Euro lotteria” (Euro Lottery in inglese) prevede che il jackpot può raggiungere quota 90 milioni di euro ed anche per questo motivo è tra le lotterie multi-nazione più grandi d’Europa.

Numeri vincenti: 20, 21, 30, 41, 43

Euronumeri estratti: 10, 11

