EuroJackpot oggi 7 ottobre 2022: ecco l’estrazione di stasera con i numeri vincenti

Estrazione EuroJackpot oggi 7 ottobre 2022. Anche oggi, di venerdì, per concludere la settimana torna l’appuntamento fisso e imperdibile con l’Eurojackpot, la lotteria che mette in sfida i giocatori di tutta Europa. E i risultati del concorso di oggi, venerdì 7 ottobre 2022, verranno trasmessi in diretta su Il Corriere della Città. Tra pochi minuti su questa pagina la combinazione vincente con i 5 numeri estratti ed i 2 euronumeri.

Estrazione EuroJackpot oggi 7 ottobre 2022: numeri vincenti

I numeri vincenti di oggi, venerdì 07/10/2022. Di seguito i cinque numeri estratti e gli euronumeri vincenti per il concorso di questa settimana della lotteria europea con montepremi minimo di 10 milioni di euro. L’EuroJackpot, noto anche come “Europot” o “Euro lotteria” (Euro Lottery in inglese) prevede che il jackpot può raggiungere quota 90 milioni di euro ed anche per questo motivo è tra le lotterie multi-nazione più grandi d’Europa.

Numeri vincenti: 16, 17, 26, 30, 35

Euronumeri estratti: 3, 9

