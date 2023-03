Il Million Day raddoppia: arriva l’estrazione delle ore 13

Il Million Day raddoppia: non solo alle 20.30, da oggi, mercoledì 29 marzo, i giocatori potranno collegarsi sul sito ufficiale e seguire l’estrazione anche alle 13. A confermarlo l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, quindi chi gioca avrà doppia possibilità.

“L’estrazione dei 5 numeri vincenti viene effettuata alle ore 13:00 e alle ore 20:30 di ciascun giorno e, comunque, non prima della conclusione del processo di chiusura del gioco. Nel momento in cui viene effettuata la giocata è possibile scegliere l’orario di estrazione del concorso al quale si intende partecipare tra i due concorsi immediatamente successivi. Qualora la giocata venga effettuata dopo l’estrazione delle ore 13:00, sarà possibile scegliere se partecipare all’estrazione delle ore 20:30 del giorno in cui si è effettuata la giocata oppure all’estrazione delle ore 13:00 del giorno successivo. In caso di mancata indicazione della preferenza dell’orario di estrazione da parte del giocatore, la giocata si intende valida per il concorso immediatamente successivo al momento dell’effettuazione della giocata” – spiegano nel nuovo regolamento.

L’estrazione del Million Day da oggi anche alle 13

Alle 13 e alle 20.30, la modalità non cambia. Come sempre, infatti, la combinazione vincente, gestita da Lottomatica, ha un montepremi di un milione di euro: indovinare i numeri della cinquina è quindi il sogno dei giocatori che con un solo euro possono tentare di diventare milionari. Ci sono poi i premi minori, per quaterna, terno e ambo. 100 mila euro è invece il premio riservato all’estrazione Extra, che segue quella principale: qui per avere il montepremi bisogna indovinare la cinquina.

Come si gioca al Million Day e come funziona

Per giocare basterà scegliere, come sempre, 5 numeri, che devono essere compresi tra 1 e 55. La puntata, lo ricordiamo, ha un importo fisso di un euro. E ora le estrazioni raddoppiano: ce ne sarà una alle 13 e l’altra, la classica, alle 20.30. Ma come funziona?

“Gli utenti possono compilare la propria schedina MillionDay tutti i giorni h24, ad eccezione degli intervalli di chiusura per permettere lo svolgimento delle estrazioni, ossia tra le ore 12:50 e le ore 13:05 e tra le 20:20 e le ore 20:35. È possibile scegliere l’orario del primo concorso a cui partecipare (ad esempio se si gioca la mattina selezionando l’orario delle 20:30 si salta il concorso delle ore 13:00 e si gioca direttamente per il concorso delle 20:30; se si gioca il pomeriggio selezionando le ore 13:00 si salta il concorso della sera alle 20:30 e si partecipa al concorso delle ore 13:00 del giorno seguente)”.

E ancora, “Se gli utenti effettuano la giocata, senza scegliere l’orario dell’estrazione sulla schedina, tra le 20:35 e le 12:50 si partecipa in automatico al concorso delle ore 13:00; se la giocata viene effettuata tra le 13:05 e le 20:20 si partecipa in automatico all’estrazione delle 20:30. In caso di abbonamento le giocate valgono per concorsi consecutivi (ad orari alterni), se invece è stato selezionato uno dei due orari, le giocate in abbonamento valgono solo per i concorsi nell’orario indicato (solo ore 13:00 oppure solo ore 20:30)” – si legge sul sito ufficiale. Pronti a sfidare la sorte? Ora ci sono due possibilità. E due estrazioni!