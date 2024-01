Lotteria Italia 2024: quando c’è l’estrazione, dove seguirla in tv

Grande attesa per le estrazioni della Lotteria Italia 2024, che come di consueto si terrà il 6 gennaio, all’Epifania. Dove, come e quando seguire le estrazioni che quest’anno vedono un montepremi da 5 milioni di euro.

Arriva l’Epifania che tutte le feste porta via, ma non prima dell’estrazione della Lotteria Italia. Sono 6,6 milioni gli italiani che si sono accaparrati fino a oggi un biglietto, sperando sia quello fortunato. Il vincitore sarà annunciato la sera del 6 gennaio 2024, durante il giorno della Befana. Ecco tutti i dettagli per non perdere l’estrazione vincente alla Lorreria Italia 2024.

Lotteria Italia 2024: montepremi ed estrazioni

Le estrazioni della Lotteria Italia 2024 si terranno il 6 gennaio 2024 durante il programma “Affari tuoi”, condotto da Amadeus su Rai1 alle 21.35 circa. Nella seconda parte della serata, il conduttore annuncerà il vincitore, che quest’anno porterà a casa un premio da 5 milioni di euro.

Vendite della Lotterie aumentate del 10%

Negli “anni bui” della pandemia la Lotteria Italia ha subito uno stop, con una drastica riduzione dell’acquisto dei biglietti. Si parla di 4,6 milioni di biglietti acquistati nel 2020, con l’avvento del lockdown e dell’Italia a “zone”. Nel 2021 il numero di biglietti staccati salì a 6,4 milioni, ma è nell’ultimo anno che c’è stato un aumento delle vendite del 10%, pari a 6,6 milioni di euro.

Un aumento nelle vendite dei biglietti che coinvolge sia le piccole ricevitorie e tabaccherie, sia i grandi Autogrill. In testa tra le Regioni più affezionate alla Lotteria Italia ci sono la Lombardia, seguite da Lazio e Campania. Anche le vendite online sono aumentate sensibilmente, che però rappresentano meno dell1,5%.

Cosa fare se si perdono le estrazioni ad “Affari tuoi”

Nel caso in cui il 6 gennaio foste impossibilitati a seguire le estrazioni su Rai1, sarà possibile recuperarle online, visitando il sito ADM e quello di Lotteria Italia, oltre agli aggiornamenti periodici de Il Corriere della città.