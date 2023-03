Million Day estrazione delle 13 di mercoledì 29 marzo 2023: i numeri vincenti di oggi

Il Million Day raddoppia, ecco l’estrazione delle ore 13 di mercoledì 29 marzo 2023. Scopriamo i numeri estratti Million Day di oggi mercoledì 29 marzo. L’estrazione del Million Day arriverà puntuale alle 13, poi come sempre ci sarà quella delle 20.30. Ma come funziona il concorso? La combinazione vincente, gestita da Lottomatica, ha un montepremi di un milione di euro: indovinare i numeri della cinquina è quindi il sogno dei giocatori, che con un solo euro possono tentare di diventare milionari. Durante la preparazione della schedina, l’utente può scegliere, come si legge sul regolamento ufficiale, fra tre modalità di gioco:

Giocata singola: il giocatore può compilare una schedina selezionando 5 numeri a scelta compresi tra l’1 e il 55. In questo caso, l’importo della giocata è fisso a 1€. Giocata plurima: il giocatore può inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole. Ogni giocata singola è composta da 5 numeri a scelta compresi tra l’1 e il 55 e ha un costo fisso di 1€. Se la giocata viene effettuata in ricevitoria, il giocatore può inserire nella schedina in formato cartaceo fino ad un massimo di 5 giocate singole. Se la compilazione avviene a voce, il giocatore può inserire fino ad un massimo di 10 giocate singole nello scontrino rilasciato dal ricevitore. Se, invece, la giocata del MillionDAY viene effettuata tramite app My Lotteries oppure online sul sito di uno dei rivenditori autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il giocatore può inserire fino ad un massimo di 10 giocate singole nella schedina digitale. Giocata sistemistica: il giocatore può selezionare da 6 a 9 numeri compresi tra l’1 e il 55 e scegliere tra sistema ridotto e sistema integrale. Il sistema ridotto sviluppa una parte delle possibili giocate singole sulla base dei numeri selezionati. Il sistema integrale, invece, sviluppa tutte le possibili giocate singole sulla base dei numeri scelti e ha un costo superiore rispetto al sistema ridotto.

MillionDay estrazione delle 13 di oggi 29 marzo 2023

Anche oggi, mercoledì 29 marzo 2023, in diretta su Il Corriere della Città, gli appassionati potranno seguire e conoscere la cinquina vincente del giorno per il gioco Lottomatica delle ore 13. In attesa dell’estrazione delle 20.30. Per verificare i numeri vincenti dell’estrazione del Million Day di mercoledì 29 marzo 2023 è sufficiente collegarsi alle ore 13 di oggi su questa pagina per conoscere i cinque numeri vincenti in tempo reale. Il regolamento del gioco permette di effettuare giocate per più giorni consecutivi, selezionando la quantità di abbonamenti prima di completare l’acquisto sul sito web Lottomatica: per la giocata singola fino a 20 concorsi in abbonamento, per le giocate sistemistiche e per le giocate plurime fino a 5 concorsi in abbonamento.

Million Day oggi mercoledì 29 marzo 2023

Il concorso Million Day permette di giocare tutti i giorni, ad eccezione degli intervalli di chiusura per permettere lo svolgimento delle estrazioni, ossia tra le ore 12:50 e le ore 13:05 e tra le 20:20 e le ore 20:35. È possibile scegliere l’orario del primo concorso a cui partecipare (ad esempio se si gioca la mattina selezionando l’orario delle 20:30 si salta il concorso delle ore 13:00 e si gioca direttamente per il concorso delle 20:30; se si gioca il pomeriggio selezionando le ore 13:00 si salta il concorso della sera alle 20:30 e si partecipa al concorso delle ore 13:00 del giorno seguente). Se gli utenti effettuano la giocata, senza scegliere l’orario dell’estrazione sulla schedina, tra le 20:35 e le 12:50 si partecipa in automatico al concorso delle ore 13:00. Se la giocata viene effettuata tra le 13:05 e le 20:20 si partecipa in automatico all’estrazione delle 20:30. In caso di abbonamento le giocate valgono per concorsi consecutivi (ad orari alterni), se invece è stato selezionato uno dei due orari, le giocate in abbonamento valgono solo per i concorsi nell’orario indicato (solo ore 13:00 oppure solo ore 20:30).

Ma ecco i numeri vincenti di oggi, quelli dell’estrazione delle ore 13.

Numeri vincenti Million Day: 1

16

17

23

25 Extra Million Day: 20

21

32

45

46

