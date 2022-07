Oroscopo Branko 1 agosto 2022: quali saranno i segno fortunati di oggi?

Oroscopo Branko lunedì 1 agosto 2022. Oggi è lunedì e una nuova, calda settimana è pronta a partire. Diamo il benvenuto ad agosto, siete già in vacanza o ancora al lavoro? Ma non indugiamo oltre e vediamo cosa avranno in serbo per noi le stelle oggi. Si partirà con il piede giusto o bisognerà fare un po’ di fatica per farsi valere? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo Branko, sempre puntuale con le sue anticipazioni. Segno per segno!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: La giornata parte con il piede giusto, la tua grinta non passerà inosservata e sarai capace di attrarre verso di te l’interesse di una persona che ti sta a cuore.

Oroscopo Branko Toro: Bello questo cielo per il cuore, se ti interessa una persona non farti frenare da immotivate paure e buttati.

Oroscopo Branko Gemelli: La creatività quest’oggi fa da padrone permettendoti di giocare una carta in più sul lavoro, favoriti i contatti.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: È un cielo che parla d’amore, soprattutto le coppie di lunga data avranno la possibilità di mettersi in gioco concretizzando un progetto importante.

Oroscopo Branko Leone: Hai una determinazione da fare invidia e questo ti permette ti chiedere qualcosa in più sul lavoro, novità nell’aria.

Oroscopo Branko Vergine: Cerca quest’oggi di non dare adito a inutili polemiche e concediti del tempo per te stesso, hai bisogno di ricaricare le batterie.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Se con il partner c’è qualcosa che non va non covare rancore ma punta sul dialogo, recupero già da questa sera.

Oroscopo Branko Scorpione: Bello questo cielo per i sentimenti, se hai la persona giusta al tuo fianco potresti davvero pensare ad un importante progetto da qui ai prossimi mesi.

Oroscopo Branko Sagittario: È un cielo interessante, se ti interessa una persona perché non ti butti? Dimentica i malumori e vai avanti per la tua strada.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Bello questo cielo per i sentimenti, se sei solo guardati intorno. Forse un’amicizia si rivelerà qualcosa di più!

Oroscopo Branko Acquario: Oggi le cose vanno un po’ a rallentatore, non arrabbiarti se non tutto fila liscio come desideri. Recupero in serata.

Oroscopo Branko Pesci: Hai una bella energia e desideri conoscere qualcuno che sappia tenerti testa. Stelle intriganti per l’amore, fanne buon uso!