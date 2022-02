Schedina Totocalcio n. 5/2022: palinsesto partite, pronostici, jackpot e vincite

E’ online la schedina del Totocalcio n.5, con le giocate che finiranno sabato 12 febbraio alle 17.45. Il concorso n.4 non ha fatto registrare nessun ’13’ e ora il jackpot è salito, è a quota 365.264,25 euro. Insomma, una somma da capogiro.

Schedina Totocalcio n.5: il palinsesto partite, i pronostici

Il costo di una singola colonna è di 1 euro, la giornata massima è di 8-192 colonne per quei sistemi che possono essere fatti solo per la Formula 13 e la Formula 11. E’ bene specificare che le scommesse speciali, quelle da suddividere in quote, possono essere giocate solo in ricevitoria. Ma qual è il palinsesto completo della schedina n.5?

Pannello A (eventi obbligatori): Atalanta-Juventus, Napoli-Inter, Spezia-Fiorentina, Sassuolo-Roma, Maiorca-Atheltic Bilbao, Leicester-West Ham, Empoli-Cagliari, Angers-Strasburgo.

(eventi obbligatori): Atalanta-Juventus, Napoli-Inter, Spezia-Fiorentina, Sassuolo-Roma, Maiorca-Atheltic Bilbao, Leicester-West Ham, Empoli-Cagliari, Angers-Strasburgo. Pannello B (eventi opzionali): Milan-Sampdoria, Hellas Verona-Udinese, Alaves-Valencia, Clermont – Saint Etienne, Genoa-Salernitana, Torino-Venezia, Union Berlino – Borussia Dortmund, Burnley-Liverpool, Atletico Madrid-Getafe, Tottenham – Wolverhampton, Levante-Betis e Newcastle-Aston Villa.

Ricordiamo che la chiusura delle scommesse è prevista domani, sabato 12 febbraio, alle 17.45.

I risultati e le vincite del concorso n.4

Specifichiamo che non dovesse esserci nessun vincitore, in nessuna Formula, l’intero montepremi sarà rimesso in palio nella schedina successiva, sempre sotto forma di jackpot. Ma vediamo i risultati e le vincitore dello scorso concorso:

Pannello A (eventi obbligatori): Inter-Milan (2), Udinese-Torino (1), Valencia – Real Sociedad (X), Fiorentina – Lazio (2), Sampdoria-Sassuolo (1), Salernitana-Spezia (X), Barcellona-Atletico Madrid (1), Betis-Villareal (2)

Pannello B (eventi opzionali): Ascoli-Perugia (2), Juventus-Hallas Verona (1), Atalanta-Cagliari (2), Venezia-Napoli (2), Bologna-Empoli (X), Pordenone – Spal (X), Bayern Monaco-Lipsia (1), Lille-PSG (2), Osasuna-Siviglia (X), Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen (2), Real Madrid-Granada (2) e Wlfsburg-Greuther Furth (1).

Formula 13: nessun vincitore

Formula 11: 1 vincitore (59.986,50 euro)

Formula 9: 6 vincitori (3.264,00 euro)

Formula 7: 18 vincitori (780 euro)

Formula 5: 68 vincitori (101 euro)

Formula 3: 164 vincitori (27 euro)