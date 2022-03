Schedina Totocalcio n. 8/2022, palinsesto, pronostici e jackpot

Tutto pronto: è online la schedina del concorso n.8 del Totocalcio, con le giocate che si concluderanno, come sempre, sabato. Questa volta il 5 marzo alle 17.45. Ma quali sono i risultati del concorso precedente? E’ stato centrato il fatidico 13 e sono stati ben 55 i vincitori che si sono aggiudicati più di 24.000 euro a testa! Ora, però, cerchiamo di concentrarci sul palinsesto del concorso n.8, con pronostici e vincite registrate la scorsa settimana.

Totocalcio, il concorso n.8/2022: qual è il palinsesto, come scommettere

Una singola colonna del Totocalcio, che è curato da Sisal, costa 1 euro e la giocata massima è di 8.192 colonne per quanto riguarda i sistemi che possono essere fatti solo per la Formula 13 e la Formula 11. Ma c’è di più. Le scommesse speciali possono essere giocate solo in ricevitoria. Ora vediamo il palinsesto del concorso!

Pannello A (eventi obbligatori):

Betis – Atletico Madrid

Bologna-Torino

Genoa-Empoli

Roma-Atalanta

Napoli-Milan

Cagliari-Lazio

Colonia-Hoffenheim

Ascoli-Frosinone.

Pannello B (eventi opzionali):

Saint Etienne-Metz

Venezia-Sassuolo

Fiorentina-Verona

Manchester City – Manchester Utd

Liverpool – West Ham

Real Madrid – Real Sociedad

Perugia – Lecce

Nantes- Montpellier

Crotone- Alessandria

Valencia – Granada

Bordeaux – Troyes

Lille-Clermont.

Ricordiamo che la chiusura delle scommesse è prevista sabato 5 marzo alle 17.45. Se nessuno dovesse vincere, l’intero montepremi verrà rimesso in palio, sotto forma di jackpot, nella schedina successiva.

Le vincite del concorso n.7 del Totocalcio

Di seguito troverete tutte le vincite del concorso n.7 del Totocalcio:

Formula 13: 55 vincitori (24.369.00 euro)

Formula 11: 46 vincitori (4.433,oo euro)

Formula 9: 30 vincitori (1.716.00 euro)

Formula 7: 85 vincitori (191.00 euro)

Formula 5: 159 vincitori (56,00 euro)

Formula 3: 438 vincitori (13,00 euro).

I pronostici

E ora vediamo i pronostici sui due eventi obbligatori inserite in tutte le tipologie di scommesse. Stiamo parlando di Betis-Atletico Madrid e di Bologna-Torino, dove potrebbe esserci un doppio pareggio. Il Genoa, invece, potrebbe vincere in casa contro l’Empoli, mentre il pareggio tra Napoli-Milan, match super atteso, sembra difficile.