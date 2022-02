Schedina Totocalcio: palinsesto, vincite e pronostici del concorso n. 6

Schedina Totocalcio: è possibile giocare la schedina del concorso n.6 fino a domani, sabato 19 febbraio 2022 alle ore 17.45. Il montepremi è salito ancora, si registrano ben 560.387,25 euro. Sono arrivate grandi novità in questo 2022: la schedina, infatti, presenta ora una parte obbligatoria e una opzionale. Ma si rinnova anche la modalità di gioco: c’è il famosissimo “13”, ma anche nuovi tipi di giocate, ovvero: la 11, Formula 9, Formula 7, Formula 5 e Formula 3. Ricordiamo che il nuovo Totocalcio è sotto la cura di Sisal e il costo di ogni colonna è di 1 euro. Si possono giocare massimo 8.192 colonne (Formula 13 e Formula 11). Le scommesse speciale si possono dividere in delle quote e si possono giocare solo in ricevitoria. Quali sono gli eventi obbligatori? Sono due: Venezia-Genoa e Fiorentina-Atlanta. E i pronostici? Ci potrebbe essere una vittoria del Genoa e un pareggio nella sfida del Franchi. Si potrebbe provare una X tra Bilbao e Real Sociedad, invece, per una doppia, si può tentare l’X2 in Cadice-Gatafe. Parlando di situazioni opzionali, il Real Madrid potrebbe essere al pari del Milan e l’Inter invece, potrebbe essere un po’ sottotono. Una sorpresa potrebbe essere la vittoria del Benevento a Cittadella. Ma scopriamo ora il palinsesto del concorso n. 6 del Totocalcio!

Schedina Totocalcio: palinsesto concorso n. 6

Pannello A (eventi obbligatori)

Venezia – Genoa

Fiorentina – Atalanta

Udinese – Lazio

Athletic Bilbao – Real Sociedad

Roma – Hellas Verona

Cagliari – Napoli

Bologna – Spezia

Cadice – Getafe

Pannello B (eventi opzionali)

Salernitana – Milan

Manchester City – Tottenham

Leeds – Manchester United

Valencia – Barcellona

Real Madrid – Deportivo Alaves

Wolverhampton – Leicester

Hertha Berlino – Lipsia

Brescia– Frosinone

Borussia Dortmund – Borussia Mönchengladbach

Espanyol – Siviglia

Inter – Sassuolo

Cittadella – Benevento