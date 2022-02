Schedina Totocalcio, risultati e vincite concorso n. 5

Schedina Totocalcio: ecco i risultati del concorso n. 5. Nessuno ha realizzato il famoso “13”, così il montepremi è salito a 560.387,25 euro. Con il 2022 è arrivata anche un nuovo tipo di schedina nella quale una parte è formata da un palinsesto obbligatorio, mentre l’altra è opzionale. Nuove modalità di gioco: anche la Formula 11, Formula 9, Formula 7, Formula 5 e Formula 3. A curare il nuovo Totocalcio è la Sisal, e il costo di ogni colonna è di 1 euro. Si possono giocare al massimo 8.192 colonne, almeno nei sistemi che possono essere composti solo dalla Formula 13 e Formula 11. Le scommesse speciali, invece, si possono suddividere in quote e si giocano solo in ricevitoria. Ma scopriamo ora i risultati della schedina!

Schedina Totocalcio: risultati concorso n. 5

Pannello A (eventi obbligatori)

Atalanta – Juventus X

Napoli – Inter X

Spezia – Fiorentina 2

Sassuolo – Roma X

Maiorca – Athletic Bilbao 1

Leicester – West Ham X

Empoli – Cagliari X

Angers – Strasburgo 2

Pannello B (eventi opzionali)

Milan – Sampdoria 1

Hellas Verona – Udinese 1

Alaves – Valencia 1

Clermont – Saint Etienne 2

Genoa – Salernitana X

Torino – Venezia 2

Union Berlino – Borussia Dortmund 2

Burnley – Liverpool 2

Atletico Madrid – Getafe 1

Tottenham – Wolverhampton 2

Levante – Betis 2

Newcastle – Aston Villa 1

Queste sono nel dettaglio tutto le vincite:

Formula 13 : nessun vincitore (jackpot da € 560.387,25)

: nessun vincitore (jackpot da € 560.387,25) Formula 11 : 3 vincitori (€ 24.094,00)

: 3 vincitori (€ 24.094,00) Formula 9 : 9 vincitori (€ 1.954,00)

: 9 vincitori (€ 1.954,00) Formula 7 : 140 vincitori (€ 136,00)

: 140 vincitori (€ 136,00) Formula 5 : 409 vincitori (€ 21,00)

: 409 vincitori (€ 21,00) Formula 3: 936 vincitori (€ 7,00)