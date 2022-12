Simbolotto oggi 1 dicembre 2022: i simboli vincenti dell’estrazione di stasera

Simbolotto giovedì 1 dicembre 2022. Quali saranno le vincite del Simbolotto di oggi? Dopo l’appuntamento del fine settimana, è tutto pronto per la seconda estrazione settimanale del concorso del Simbolotto. Non ci resta, quindi, che scoprire le combinazioni vincenti di questa giornata, di questo primo giovedì del mese di dicembre. Questa sera, giovedì 1 dicembre 2022, il classico appuntamento settimanale con il concorso gratuito abbinato al Gioco del Lotto permetterà di vincere premi importanti a chi riuscirà a indovinare i cinque simboli estratti.

Ogni mese il concorso è associato ad una ruota del Lotto, per tutto il mese di dicembre il concorso è collegato alla ruota di Venezia. Alle ore 20.00, subito dopo le estrazioni di Lotto e Superenalotto, su questa pagina la diretta con gli aggiornamenti in tempo reale con i cinque simboli estratti.

Simbolotto estrazioni oggi giovedì 1 dicembre 2022

Ecco i simboli estratti il giorno 1 dicembre 2022. Per scoprire i risultati dell’estrazione di stasera, giovedì 01/12/2022, vi invitiamo a seguire l’estrazione in diretta su questa pagina, se non visualizzi i simboli puoi ricaricare la pagina. A seguire i simboli estratti stasera:

10 fagioli

11 topi

16 naso

18 cerino

13 rana

Se non visualizzi i simboli estratti oggi ricarica la pagina cliccando qui