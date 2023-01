Simbolotto oggi 28 gennaio 2023: i simboli vincenti dell’estrazione di stasera

Estrazione Simbolotto sabato 28 gennaio 2023. Si torna a giocare con il Simbolotto. Anche oggi, ora che il fine settimana è tutto da vivere, si può tenare la fortuna con uno dei giochi più amati di sempre. E cioè con il Simbolotto, che torna puntuale di sabato, nel weekend, dopo l’appuntamento classico del giovedì sera. Quella di oggi sarà la terza, imperdibile e ultima estrazione della settimana, quella del sabato sera, in concomitanza con quella del Lotto. I giocatori dovranno solo attendere il termine dell’estrazione del Lotto, per poi sperare che i numeri – con i simboli abbinati – siano quelli giusti e che la fortuna abbia premiato proprio loro. Qualcuno vincerà e concluderà in bellezza questa giornata?

Cambiano i mesi, ma nulla cambia per i giocatori perché la consuetudine delle estrazioni prosegue come sempre. Ecco quindi che, puntuale, torna oggi, come da tradizione, l’estrazione del Simbolotto. Questa sera, sabato 28 gennaio 2023, il classico appuntamento settimanale con il concorso gratuito abbinato al Gioco del Lotto permetterà di vincere premi importanti a chi riuscirà a indovinare i cinque simboli estratti.

Ogni mese il concorso è associato ad una ruota del Lotto, per tutto il mese di gennaio il concorso è collegato alla ruota di Bari. Alle ore 20.00, subito dopo le estrazioni di Lotto e Superenalotto, su questa pagina la diretta con gli aggiornamenti in tempo reale con i cinque simboli estratti.

Leggi anche: Ultime estrazioni Simbolotto: verifica le vincite

Simbolotto estrazioni oggi sabato 28 gennaio 2023

Ecco i simboli estratti il giorno 28 gennaio 2023. Per scoprire i risultati dell’estrazione di stasera, sabato 28/01/2023, vi invitiamo a seguire l’estrazione in diretta su questa pagina, se non visualizzi i simboli puoi ricaricare la pagina. A seguire i simboli estratti stasera:

19-RISATA

37-PIANO



9-CULLA

2-MELA

12-SOLDATO

Se non visualizzi i simboli estratti oggi ricarica la pagina cliccando qui