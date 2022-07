Simbolotto oggi 30 luglio 2022: i simboli vincenti dell’estrazione di stasera

Simbolotto 30 luglio 2022. Questa sera, sabato 30 luglio 2022, torna l’appuntamento settimanale il concorso gratuito abbinato al Gioco del Lotto che permette di vincere premi importanti indovinando i cinque simboli estratti.

Ogni mese il concorso è associato ad una ruota del Lotto, per tutto il mese di luglio il concorso è collegato alla ruota Nazionale. Alle ore 20.00, subito dopo le estrazioni di Lotto e Superenalotto, su questa pagina la diretta con gli aggiornamenti in tempo reale con i cinque simboli estratti.

Simbolotto estrazioni oggi 30 luglio 2022

Ecco i simboli estratti il 30 luglio 2022. Per scoprire i risultati dell’estrazione di stasera, sabato 30/07/2022, vi invitiamo a seguire l’estrazione in diretta su questa pagina, se non visualizzi i simboli puoi ricaricare la pagina. A seguire i simboli estratti stasera:

16 – Naso

10 – Fagioli

39 – Forbici

3 – Gatta

4 – Maiale

