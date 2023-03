SiVinceTutto di oggi estrazione mercoledì 15 marzo 2023, i numeri vincenti

SuperEnalotto SiVinceTutto estrazione oggi mercoledì 1 febbraio 2023. Diretta estrazione numeri concorso odierno del SiVinceTutto. Ecco come si gioca, qual è il montepremi e quali sono le quote delle estrazioni di oggi. Ma come funziona la lotteria in cui si vince tutto il montepremi non aggiudicato in precedenza?

SiVinceTutto: come si gioca, diretta estrazione

Per poter giocare occorre scegliere 12 numeri compresi tra 1 e 90. Si vince indovinandone 6. Se si giocano il doppio dei numeri, si aumentano le possibilità di vincita. Si può giocare sia online che in ricevitoria. Per accrescere le possibilità di vincita è utile la bacheca dei sistemi. Altrimenti ci si può basare sulle statistiche, verificando l’archivio estrazione, dove si trovano sempre aggiornati i numeri ritardatari. Ultima tecnica di gioco è quella di affidarsi alla fortuna con le schedine prestampate. Il costo delle giocate parte da 5 euro. Le estrazioni si svolgono ogni mercoledì. Si possono puntare fino a 12 numeri, il jackpot si vince con 6, ma si vince anche con 5, 4, 3 o 2 numeri esatti.

Estrazione SuperEnalotto SiVinceTutto 15 marzo 2023: i numeri estratti

La sestina vincente dell’estrazione di mercoledì 15 marzo 2023 del concorso SuperEnalotto SiVinceTutto, ecco i numeri vincenti. Alle ore 20.00 la diretta con i sei numeri vincenti del gioco speciale del SuperEnalotto che ogni mercoledì sera permette di vincere il ricco montepremi in palio.

Numeri estratti:

Se non visualizzi i numeri vincenti di oggi ricarica la pagina o clicca qui