SuperEnalotto, come funziona Winbox: il nuovo gioco che si attiva con il QR Code

SuperEnalotto. Si tratta di una funzione aggiuntiva da poco abbinata al gioco della fortuna più conosciuto in Italia, e che permette di vincere premi istantanei fino a 500 euro, in maniera del tutto gratuita. Si, avete capito bene: senza costi aggiuntivi! Il plus è attivo dal 1 di ottobre 2021, e per poter tentare la sorte ed ottenere vincite immediate è necessario abilitare la funzione Winbox inquadrando il QrCode che si trova sulla schedina.

Come giocare con Winbox del SuperEnalotto

Dunque, se giocate in ricevitoria, attivare il lettore Qr e inquadrate. Mentre se siete dei giocatori digital, e cioè online, allora la funzione Winbox verrà attivata automaticamente. Tre belle e succulente possibilità di vincita con Winbox. 1. Attraverso i numeri del Quadrato. 2. Scansionando il Qr Code con l’app del SuperEnalotto a seguito della giocata. 3. Oppure partecipando all’assegnazione dei premi Seconda Chance. Unica restrizione è quella dell’orario: la giocata andrà fatta entro le 19:30 del giorno dell’estrazione.