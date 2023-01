SuperEnalotto SiVinceTutto estrazione oggi mercoledì 11 gennaio 2023, i numeri estratti stasera

SuperEnalotto SiVinceTutto estrazione oggi mercoledì 11 gennaio 2023. Secondo mercoledì del nuovo anno, le feste sono archiviate e dopo l’Epifania, che ogni cosa ha portato via, non ci resta che goderci la vita di sempre. Fatta di impegni, responsabilità, progetti, tra scuola e lavoro. A tutto questo, però, si può aggiungere l’appuntamento immancabile per i giocatori, che possono contare su una certezza e stare sereni. Sì perché anche stasera, come ogni martedì, torna preciso e puntuale come sempre, con il concorso, a partire dalle 20 con il SiVinceTutto SuperEnalotto. Si tratta del gioco Sisal che vede tutto il montepremi distribuito nella serata di estrazione. Tra pochi minuti l’estrazione dei sei numeri fortunati.

Ricordiamo che nell’estrazione speciale del SuperEnalotto del mercoledì si possono puntare fino a 12 numeri, anziché sei come nel concorso tradizionale del SuperEnalotto. Si vince anche con 5, 4, 3 o 2 numeri esatti.

Estrazione SuperEnalotto SiVinceTutto 11 gennaio 2023

La sestina vincente dell’estrazione di mercoledì 11 gennaio 2023 del concorso SuperEnalotto SiVinceTutto. Alle ore 20.00 la diretta con i sei numeri vincenti del gioco speciale del SuperEnalotto che ogni mercoledì sera permette di vincere il ricco montepremi in palio.

Numeri estratti:

Se non visualizzi i numeri vincenti di oggi ricarica la pagina o clicca qui