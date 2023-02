SuperEnalotto SiVinceTutto estrazione oggi mercoledì 22 febbraio 2023, i numeri estratti stasera

SuperEnalotto SiVinceTutto estrazione oggi mercoledì 22 febbraio 2023. Quarto, imperdibile e ultimo mercoledì del freddo mese di febbraio, siamo nel bel mezzo della settimana e il weekend è ancora, purtroppo, lontano. Nonostante questo, però, tra impegni, responsabilità, progetti da portare avanti, vita di tutti i giorni per studenti e lavoratori, e continue responsabilità (che non mancano mai, purtroppo o per fortuna), gli appassionati giocatori possono contare su una certezza. E cioè sull’appuntamento puntuale, fisso e immancabile con le estrazioni. Sì perché anche stasera, come ogni mercoledì che si rispetti torna preciso e puntuale il concorso, il SiVinceTutto SuperEnalotto, a partire dalle 20, Si tratta del gioco Sisal che vede tutto il montepremi distribuito nella serata di estrazione. Tra pochi minuti l’estrazione dei sei numeri fortunati. Pronti a sfidare la sorte e a sperare di vincere?

Ricordiamo che nell’estrazione speciale del SuperEnalotto del mercoledì si possono puntare fino a 12 numeri, anziché sei come nel concorso tradizionale del SuperEnalotto. Si vince anche con 5, 4, 3 o 2 numeri esatti.

Estrazione SuperEnalotto SiVinceTutto 22 febbraio 2023

La sestina vincente dell’estrazione di mercoledì 22 febbraio 2023 del concorso SuperEnalotto SiVinceTutto. Alle ore 20.00 la diretta con i sei numeri vincenti del gioco speciale del SuperEnalotto che ogni mercoledì sera permette di vincere il ricco montepremi in palio.

Numeri estratti:

Se non visualizzi i numeri vincenti di oggi ricarica la pagina o clicca qui