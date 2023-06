SuperEnalotto SuperStar inaugura il 2023 con una sorprendente iniziativa speciale: 750 premi garantiti, sempre più ricchi!

È finalmente arrivata la prima iniziativa speciale del 2023 di SuperEnalotto SuperStar! Questo è un appuntamento molto atteso e amato dagli appassionati di lotterie in Italia. E la buona notizia è che quest’anno ci saranno più premi garantiti che mai, con un valore crescente di concorso in concorso, fino a raggiungere la cifra incredibile di 20.000€!

SuperEnalotto SuperStar mette in palio ben 750 premi garantiti, distribuiti nelle tre estrazioni straordinarie del 20, 22 e 24 giugno 2023. Le occasioni per vincere sono molte: nel primo concorso del 20 giugno ci saranno 250 premi da 10.000€, nel secondo concorso del 22 giugno ci saranno 250 premi da 15.000€ e nel terzo concorso del 24 giugno ci saranno 250 premi da 20.000€. Forse non c’è mai stato un momento migliore per tentare la fortuna!

Partecipare all’iniziativa è semplicissimo: basta convalidare una combinazione SuperEnalotto SuperStar per almeno uno dei concorsi speciali, e ti verrà assegnato un codice alfanumerico univoco per l’estrazione dei premi garantiti. Puoi iniziare a partecipare da subito, convalidando la tua giocata per il primo dei concorsi speciali.

Puoi giocare comodamente online o tramite l’App SuperEnalotto e sui siti di gioco autorizzati disponibili su Superenalotto.it. In alternativa, puoi recarti presso uno dei Punti Vendita Sisal presenti in tutto il territorio italiano. Per agevolare ulteriormente i giocatori, sono state create delle schede di gioco dedicate all’iniziativa e particolarmente riconoscibili inoltre sono state realizzate nel totale rispetto dell’ambiente grazie all’utilizzo del 100% di carta riciclata.

Se sei un giocatore abituale e decidi di giocare in abbonamento in ricevitoria per almeno due concorsi speciali, e contemporaneamente apri un conto di gioco tramite l’App SuperEnalotto, riceverai un bonus del valore di 4,50€ presso i rivenditori online autorizzati. Questo bonus equivale a 3 giocate omaggio con SuperStar, che potrai utilizzare entro 15 giorni dalla loro assegnazione. È un’opportunità extra per aumentare le tue possibilità di vincita!

Grazie all’iniziativa speciale SuperEnalotto SuperStar di giugno, tanti sogni potranno avverarsi e molti progetti potranno essere realizzati. Non perdere l’occasione di partecipare e di vincere uno dei 750 premi garantiti, per un totale montepremi in palio nei concorsi speciali di oltre 11 milioni di euro.