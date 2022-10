VinciCasa oggi 7 ottobre 2022: ecco i numeri vincenti estratti stasera

VinciCasa oggi 7 ottobre 2022. La settimana di ottobre sta per giungere al capolinea, ma una certezza c’è: anche stasera, per gli appassionati giocatori, ci sarà il concorso VinciCasa. Oggi, venerdì 7 ottobre 2022, i giocatori potranno conoscere i numeri della combinazione vincente, in diretta live stasera per il concorso giornaliero VinciCasa. E sperare di vincere.

Il Corriere della Città, come per gli altri concorsi nazionali, seguirà le estrazioni di oggi in diretta su questa pagina.

Vi ricordiamo infatti che Il Corriere della Città segue in diretta anche le estrazioni del Million Day e del Simbolotto: il primo è il concorso di Lottomatica presente ogni giorno della settimana con estrazione alle ore 20.30 dove si può vincere fino ad un milione; il secondo è invece il gioco associato alle estrazioni del Gioco del Lotto e proprio per questo la sua estrazione avviene tre volte a settimana.

VinciCasa 7 ottobre 2022: numeri estratti stasera

VinciCasa, si legge sul portale Sisal, “è il primo gioco che ti premia con la casa che vuoi tu + 200.000 subito!” Giocare è semplicissimo: scegli 5 numeri su 40, convalida la tua schedina in ricevitoria o online e, se indovini la combinazione estratta, vinci una casa + 200.000 € subito! La casa la scegli tu, dove vuoi e soprattutto come vuoi, hai 2 anni di tempo per trovare quella che più ti piace, in tutta Italia.

Estrazione VinciCasa 7 ottobre 2022. C’è un’estrazione al giorno, l’appuntamento è alle ore 20.00. Sul sito puoi scoprire subito se hai vinto e come riscuotere le tue vincite, trovare le risposte alle domande più frequenti, leggere le storie dei nostri vincitori e consultare il regolamento completo di gioco! Con VinciCasa, ogni giorno è buono per vincere la casa che vuoi tu!”.

VinciCasa, i numeri estratti: 6 – 7 – 29 – 30 – 31

VinciCasa, i numeri estratti: 6 – 7 – 29 – 30 – 31