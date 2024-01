Concerti 2024 a Roma, da Vasco ai Maneskin: tutti gli spettacoli in programma, quando e dove

Concerti 2024 nella Capitale: Roma si prepara ad accogliere il nuovo anno con grandi artisti. Tutti gli eventi in programma.

Il 2024 comincia all’insegna della musica. La Capitale ha scelto di puntare molto sugli eventi. La riscossa degli spettacoli dal vivo parte dalla musica che accompagna gli estimatori e non solo a partire dal nuovo anno. Le stime del 2023 sono state più che incoraggianti e hanno decretato una sentenza non scritta: gli italiani vogliono veder esibire i propri idoli. Basti pensare a quanto ha fatto Elodie prima e Laura Pausini poi al Palazzo dello Sport.

Poche date tutte sold out. Il pubblico è rimasto estasiato dalle competenze e le abilità di queste icone. Non che qualcuno abbia mai dubitato, anche perchè la carriera di entrambe parla da sola, la novità però è un’altra. Ai concerti non vanno soltanto gli estimatori degli artisti: da Elodie e Laura Pausini c’erano anche tanti “occasionali”. Vale a dire coloro che non sono fan dalla prima ora delle cantanti, ma amano comunque ascoltarle.

Concerti a Roma, gli artisti più attesi nel 2024: c’è Vasco, tornano Giovanni Allevi e i Maneskin

C’era persino chi non conosceva le canzoni, ma apprezzava ugualmente le loro performance dal vivo. Questo significa – non da oggi – che la musica è un’arte in grado di catalizzare le coscienze e i consumi. Tutti vogliono sentire qualcuno. Anche solo per fare qualcosa. La musica dal vivo, spesso, ha rimpiazzato il Varietà che va in scena in prevalenza sui social. Live si preferiscono gli spettacoli teatrali e i concerti.

Roma, forse, l’ha capito in anticipo e ha messo a disposizione le proprie strutture principali per l’acustica live (dal Palazzo dello Sport all’Auditorium Conciliazione, fino all’Auditorium Parco della Musica) per ospitare i più grandi artisti contemporanei e del passato. Tornano, infatti, i grandi nomi nell’anno che verrà: da Coez e Frah Quintale, fino ai Maneskin, passando per Vasco Rossi e Giovanni Allevi.

Ci sono anche I Pinguini Tattici Nucleari che, dopo aver fatto ballare San Siro lo scorso anno, tornano nella Capitale auspicando gli stessi risultati. Poi Gabry Ponte, Ultimo e Max Pezzali, ma anche LP, Tommaso Paradiso e Simple Minds. Roma alza il volume per un 2024 in armonia, ma anche e soprattutto in musica.