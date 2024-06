Cortili di Cinema, l’iniziativa culturale a Roma Nord: date e film proiettati, il programma

Cortili di Cinema: al via oggi, 14 giugno 2024, l’iniziativa culturale che porta la Settima Arte nelle scuole di Roma Nord. Tutti i dettagli sul programma.

Parte stasera, 14 giugno 2024, l’iniziativa culturale che porterà la bellezza della Settima Arte nelle scuole di Roma Nord: “Cortili di Cinema“. Si tratta di una rassegna che ha lo scopo di proiettare alcune delle commedie nostrane più famose degli ultimi anni negli istituti del XV Municipio della Capitale. Ma, come indica anche il titolo della speciale manifestazione, questi lungometraggi potranno essere fruiti proprio nei cortili degli edifici comunali.

Da ciò che si apprende, saranno ben 15 le serate che i cittadini passeranno all’aperto e in compagnia del resto della Comunità nella calda estate che si appresta ad arrivare. Per cui, diamo un’occhiata ai dettagli di questa festa tanto attesa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tatiana Marchisio (@tatianamarchisio)

Cortili di Cinema: la commedia italiana nelle scuole di Roma Nord

Il progetto è del tutto gratuito e coprirà i tre giorni del fine settimana (ovvero venerdì, sabato e domenica) per la durata di un mese. Quindi da questa sera, venerdì 14 giugno, fino a domenica 14 luglio 2024. L’orario previsto per ogni proiezione in programma è le 21:00.

Le pellicole protagoniste di questa prima edizione di “Cortili di Cinema” sono: “Scusate se esisto“, “Corro da te“, “Come un gatto in tangenziale“, “Grazie ragazzi” e “Gli ultimi saranno ultimi“. Le scuole e le date che ospiteranno questa interessante iniziativa, invece, saranno le seguenti:

Scuola Gizzio di Via Morro Reatino → 14, 15 e 16 giugno 2024.

Film: “Scusate se esisto“, “Corro da te” e “Come un gatto in tangenziale“.

Stando a quanto affermato dal Presidente del Municipio XV sui suoi profili social, sabato 15 giugno ci sarà una modifica: in occasione della prima partita degli Europei 2024 per l’Italia, il match sarà proiettato sul maxischermo nel giardino dello stabile di Grottarossa. Scuola Nitti di Via Nitti (Fleming) → 21, 22 e 23 giugno 2024.

Film: “Grazie ragazzi“, “Scusate se esisto” e “Corro da te“. Scuola Perriello (Cesano Borgo) → 28, 29 e 30 giugno 2024.

Film: “Corro da te“, “Come un gatto in tangenziale” e “Gli ultimi saranno ultimi“. Scuola Castelseprio / Lucio Fontana di Largo Castelseprio (Labaro) → 5, 6 e 7 luglio 2024.

Film: “Come un gatto in tangenziale“, “Gli ultimi saranno ultimi” e “Grazie ragazzi“. Scuola Amaldi di Via Giacinto Gallina (La Storta) → 12, 13 e 14 luglio 2024.

Film: “Gli ultimi saranno ultimi“, “Grazie ragazzi” e “Scusate se esisto“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tatiana Marchisio (@tatianamarchisio)

L’importanza dell’iniziativa

La rassegna “Cortili di Cinema” è un’iniziativa culturale degna di nota sotto tanti punti di vista: dall’uso dei patii scolastici per la divulgazione della Settima Arte ai momenti di aggregazione di cittadini dello stesso Municipio, passando per i messaggi che i lungometraggi proposti tentano di trasmettere agli spettatori.

A tal riguardo, il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, e l’Assessora alla Scuola e alla Cultura, Tatiana Marchisio, hanno dichiarato:

«Cortili di Cinema è un altro importante tassello che aggiungiamo al nuovo piano territoriale della cultura che in questi anni abbiamo costruito; un’offerta culturale gratuita per tutti i quartieri di Roma Nord, dal centro alle periferie. Da tempo desideravamo inserire in questo piano anche le arene cinematografiche; un progetto complesso che finalmente quest’anno siamo riusciti a realizzare e che siamo certi sarà un ulteriore momento di aggregazione per la nostra Comunità».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniele Torquati (@dantorquati)

Pertanto, si prevede una bella stagione ricca di cinema, sostenitrice dei diritti e della libertà nella Città Eterna: da “Cortili di Cinema” ad “Almodóvar – Corpi in Prestito” presso il Cinema Farnese.