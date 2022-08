Notte di San Lorenzo e stelle cadenti, quando vedere il picco: data e orari

La notte magica, quella per tradizione delle stelle cadenti, è arrivata: oggi è San Lorenzo e tra pochissime ore, per uno spettacolo all’insegna del romanticismo, non ci resta che volgere lo sguardo al cielo. Naso all’insù e desideri pronti per essere espressi. Ma quando si raggiungerà il picco dello sciame meteorico delle Perseidi? Qual è il momento migliore?

Quando ci saranno più stelle cadenti?

Come ha spiegato l’astrofisico Gianluca Masi di Virtual Telescope Project, il picco massimo delle meteore cade, solitamente, tra l’11 e il 13 agosto. Quest’anno il culmine, però, sarà raggiunto nella notte tra venerdì 12 e sabato 13, nonostante la Luna Piena che potrebbe disturbare l’evento. E che potrebbe ‘rovinare’ a molti lo spettacolo.

L’orario

Come spiegano dall‘Unità Astrofili Italiani, il maggior numero di Perseidi dovrebbe essere osservabile dopo la mezzanotte, nelle ore prima dell’alba del 13 agosto, quando il radiante sarà alto nel cielo oltre i 60 gradi.

Il momento migliore

Il picco massimo delle Perseidi, che la tradizione definisce ‘lacrime di San Lorenzo’, quest’anno dovrà fare i conti con la presenza ingombrante della luna piena. Quindi, lo spettacolo della natura potrebbe essere poco visibile. Ma non bisogna perdersi d’animo: meglio armarsi di pazienza, puntare gli occhi al cielo a partire da questa sera. E sperare di vedere una stella cadente, nella notte in cui tutti i desideri possono davvero (o almeno si spera) trasformarsi in realtà. In una notte magica da trascorrere al fianco di una persona speciale per un momento indimenticabile. Chi è a Roma potrà contare sulle numerose terrazze, come quella del Gianicolo, dove storia e romanticismo si fondono.